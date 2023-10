Carlos Augusto został powołany do reprezentacji Brazylii w miejsce kontuzjowanego Renana Lodiego. To oznacza, że wahadłowy Interu Mediolan nie zagra dla kadry Włoch, z którą był łączony.

IMAGO / Tiziano Ballabio Na zdjęciu: Carlos Augusto

Carlos Augusto po raz pierwszy został powołany do reprezentacji Brazylii

Obrońca Interu Mediolan w drużynie Canarinhos zastąpi kontuzjowanego Renana Lodiego

24-latka do gry dla kadry narodowej wcześniej próbowali przekonać Włosi

“Marzyłem o tym od dziecka”

Carlos Augusto pomimo próby przekonania go do gry dla reprezentacji Włoch zawsze podkreślał swoje przywiązanie do Brazylii, gdzie się urodził. Wahadłowy Interu Mediolan wreszcie doczekał się pierwszego powołania do zespołu Canarinhos.

Selekcjoner Fernando Diniz włączył 24-letniego defensora do kadry w miejsce Renana Lodiego, który nabawił się urazu. Reprezentacja Brazylii w najbliższym okienku reprezentacyjnym rozegra dwa mecze w ramach eliminacji do MŚ 2026 przeciwko Wenezueli oraz Urugwajowi.

– Marzyłem o tym od dziecka. Dziękuję wszystkim, którzy byli przy mnie i we mnie wierzyli. Ciężko pracowałem na ten moment, bo nie ma większej radości, niż bronienie barw swojego kraju. To zaszczyt, że zostałem powołany do reprezentacji Brazylii i będę z honorem nosił tę koszulkę – napisał Carlos Augusto na portalu społecznościowym “X”.