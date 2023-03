PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Przyszłość Carlo Ancelottiego w Realu Madryt stoi pod znakiem zapytania

W ostatnich tygodniach, Włoch łączony jest z objęciem sterów w reprezentacji Brazylii

Do końca sezonu, szkoleniowiec zostanie w zespole Królewskich

Kaka i Ronaldo pomogą Ancelottiemu podjąć decyzję?

Byli reprezentanci Brazylii Kaka oraz Ronaldo grali pod wodzą Carlo Ancelottiego w AC Milan i rozmawiali z Włochem w imieniu brazylijskiej federacji piłkarskiej (CBF). Brazylijczycy nie mają stałego menedżera reprezentacji narodowej od czasu, gdy Tite zakończył współpracę z Canarinhos po nieudanym mundialu.

Przyszłość Ancelottiego w Realu jest niepewna. Chociaż 63-latek jest zadowolony z pobytu w stolicy Hiszpanii i kilkakrotnie mówił o swojej przyszłości wiążąc ją z Królewskimi, to według mediów byłby otwarty na wyzwanie związane z prowadzeniem reprezentacji Brazylii.

Włoch ma kontrakt z Realem do czerwca 2024 roku, ale CBF uczyniło go głównym kandydatem do poprowadzenia drużyny narodowej, biorąc pod uwagę wątpliwości, czy zostanie na Santiago Bernabeu. W weekend prezes brazylijskiej federacji Ednaldo Rodrigues powiedział, że Ancelotti byłby oczywistym wyborem na to stanowisko

Wiele wskazuje, że saga z udziałem Ancelottiego i reprezentacji Brazylii będzie ciągła się aż do zakończenia sezonu.

