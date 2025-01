Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Izrael - Belgia

Belgia znalazła następcę Tedesco

Fabrizio Romano ujawnił nazwisko nowego trenera brązowych medalistów Mistrzostw Świata z 2018 roku. Oficjalne ogłoszenie zaplanowano na godzinę 13.00. Belgia 17 stycznia rozstała się z Domenico Tedesco, który poprowadził kadrę w 24 meczach i wygrał tylko 12 z nich. W ostatnich pięciu spotkaniach Czerwone Diabły zanotowały aż cztery porażki. Podopieczni włoskiego szkoleniowca musieli uznać wyższość m.in. Izraela.

Kto zastąpi 39-latka? Opiekę nad belgijską kadrą przejmie Rudi Garcia. Dla Francuza będzie to powrót do zawodu po 14 miesiącach przerwy. W listopadzie 2023 roku został zwolniony z Napoli i od tej pory pozostawał bez pracy. Na Stadio Diego Armando Maradona spędził zaledwie… cztery miesiące. Aurelio de Laurentiis postanowił pożegnać go po 16 meczach. Decydująca okazała się domowa przegrana z Empoli.

Rudi Garcia w swoim CV ma takie kluby, jak Saint-Etienne, Dijon, Le Mans, Lille, Roma, Olympique Marsylia, Olympique Lyon, Al-Nassr i wspomniane Napoli. W Arabii Saudyjskiej 60-latek miał okazję prowadzić Cristiano Ronaldo. Pod jego wodzą legendarny Portugalczyk zanotował 12 spotkań, w których strzelił 11 goli. Największym sukcesem francuskiego trenera pozostaje mistrzostwo Francji, wywalczone w sezonie 2010/11.