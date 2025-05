De Bruyne otrzymał ofertę od giganta Premier League! Hit blisko!

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Kevin De Bruyne

De Bruyne odejdzie z City, ale zostanie w Premier League?

Manchester City w lecie pożegna jedną z największych gwiazd – Kevin De Bruyne po zakończeniu sezonu pożegna się z Obywatelami. Kontrakt wiążący Belga z The Citizens wygasa 30 czerwca, co oznacza, że może on zmienić barwy na zasadzie wolnego transferu. Tę sytuację chcą wykorzystać także kluby z Premier League.

Do tej pory media informowały o zainteresowaniu dwóch ekip z Anglii – Aston Villi i Chelsea. Teraz do gry wkracza kolejny zespół z ligi. Gianluca Di Marzio ujawnił, że negocjacje z 33-latkiem rozpoczął Liverpool! Mistrzowie kraju w ten sposób mogą solidnie wzmocnić linię pomocy. Włodarze The Reds w ostatnim czasie nie są znani z przesadnych wydatków na transfery, więc sprowadzenie 109-krotnego reprezentanta Belgii wydaje się rozwiązaniem „w ich stylu”.

Czy Kevin De Bruyne przyjmie propozycję z Anfield Road i pozostanie w Premier League? Belg jest jednym z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku, biorąc pod uwagę jego klasę sportową, doświadczenie i brak konieczności wpłaty kwoty odstepnego.