Antonio Cassano zachwycony Davide Frattesim

Reprezentacja Włoch ma za sobą niezwykle udane wrześniowe zgrupowania. „Squadra Azzurra” podczas przerwy na kadrę rozegrała dwa mecze w Lidze Narodów. Italia w pierwszym spotkaniu okazała się lepsze od Francji (3:1), natomiast w kolejnym starciu ograła Izrael (2:0). Można zatem stwierdzić, że mistrzowie Europy z 2020 roku wreszcie wrócili na dobre tory.

Ostatnio na łamach „Viva El Football” gościł Antonio Cassano, który poruszył temat reprezentacji Włoch. A właściwie jej zawodnika, którego mocno wyróżnił. Były piłkarz uważa, że obecnie najlepszym graczem kadry Luciano Spallettiego jest Davide Frattesi. 42-latek rozpływał się nad zawodnikiem Interu Mediolan.

– W Interze nikt nie bierze go pod uwagę. W reprezentacji natomiast jest on najlepszym zawodnikiem w erze Spallettiego. Ostatnio mówiłem, że według mnie jest lepszy od Barelli. Frattesi naprawdę nie jest typem zawodnika, za którym szaleje, ale gra bardzo dobrze w obu strefach boiska. Świetnie wpada w wolne przestrzenie, ma bramki w nogach, ciężko pracuje i wygrywa piłki. Tak naprawdę, to bramka Keana przeciwko Izraelowi, zaczęła się od niego – powiedział Antonio Cassano, cytowany przez portal „intermediolan.com”.

Davide Frattesi ma na koncie już 21 występów w reprezentacji Włoch. Zawodnik Interu Mediolan może się pochwalić liczbą goli. Udało mu się bowiem aż siedmiokrotnie wpisać na listę strzelców w narodowych barwach.

