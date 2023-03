PressFocus Na zdjęciu: Alvaro Rodriguez

Alvaro Rodriguez już podbija serca kibiców Realu Madryt

Zawodnik miał do wyboru dwie reprezentacje

Wybór padł na Urugwaj, z którego pochodzi jego ojciec

Alvaro Rodriguez będzie reprezentował Urugwaj

Alvaro Rodriguez zadebiutował w pierwszej Realu Madryt na początku roku, w spotkaniu Pucharu Króla przeciwko Cacereno. Do tej pory rozegrał sześć spotkań w barwach “Królewskich”. Nawet raz wpisał się na listę strzelców i to w meczu derbowym z Atletico Madryt. 18-letni napastnik jest uważany za ogromny talent, który w przyszłości ma stanowić o sile ofensywy Realu.

Piłkarz jest synem Coquito, byłego reprezentanta Urugwaj, natomiast jego matka jest Hiszpanką. Z tego względu był uprawniony do gry dla dwóch kadr narodowych. Co więcej, w młodzieżowych kategoriach występował już w obu zespołach. Dziś już wiemy, w której reprezentacji zobaczymy go w przyszłości.

– Powiedział mi: tato, wiem że mogę grać dla Hiszpanii. Ale chcę być Charrua, grać w urugwajskiej drużynie – powiedział Coquito w rozmowie z radiem “Cadena SER”.

