fot. PressFocus Na zdjęciu: Federico Dimarco

Inter Mediolan wykorzystał atut własnego boiska w starciu z Juventusem

Nerazzurri pokonali Starą Dame po golu Federico Dimarco

Finał Coppa Italia odbędzie się 24 maja

Inter w finale Pucharu Włoch

Inter Mediolan przystępował do potyczki z Juventusem, chcąc wykorzystać atut własnego boiska. Jednocześnie ekipa Simone Inzaghiego miała zamiar wykonać kolejny krok w kierunku wygrania krajowego pucharu. W każdym razie piłkarze Starej Damy reklamowali przed spotkaniem, że chcą wygrać trofeum w tym sezonie, co mogło zwiastować ciekawe widowisko.

Pierwsza odsłona upłynęła pod znakiem przewagi gospodarzy, która została udokumentowana już w 15. minucie. Bramkę zdobył Federico Dimarco, który wykorzystał podanie od Nicolo Barelli i Matia Perin został zmuszony do kapitulacji. Do przerwy Nerazzurri prowadzili zatem 1:0.

Po zmianie stron Edin Dzeko skierował piłkę do siatki w 52. minucie. W każdym razie po weryfikacji VAR uznano, że Bośniak znajdował się na pozycji spalonej i jego trafienie zostało anulowane.

Tymczasem w ostatnich 20 minutach meczu przed szansą zdobycia bramki znalazł się Henrich Mychitarian. Na drodze zawodnikowi Interu do strzelenia gola stanął jednak bramkarz Juve. Do końca meczu wynik już się nie zmienił i mediolańczycy mogli świętować awans do finału Coppa Italia.