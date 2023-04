PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Vlahović nie może zaliczyć tego sezonu do udanych

Serb oprócz problemów ze skutecznością często doznaje kontuzji

Kolejny uraz może wykluczyć go z gry

Vlahović znów kontuzjowany

Jak podaje Di Marzio, Dusan Vlahović podczas treningu doznał drobnego urazu, który najpewniej wykluczy go z środowej rywalizacji z Interem Mediolan. Serb skręcił kostkę.

Sytuacja napastnika i będzie na bieżąco monitorowana i choć kontuzja nie wygląda na poważną to nie ma pewności, kiedy Vlahović będzie gotowy do gry. To spora strata dla Juventusu, którego czeka napięty terminarz w związku z grą w Pucharze Włoch oraz Lidze Europy.

23-latek nie był wolny od kontuzji w tym sezonie. Po 20 dniach nieobecności z powodu problemu z przywodzicielem pod koniec października i problemu z pachwiną w grudniu, co wykluczyło go z gry przez kolejne 50 dni, teraz czeka go kolejna przerwa w grze.

Dorobek Vlahovicia w tym sezonie jest bardzo skromny i wynosi obecnie osiem goli z 22 ligowych meczach, łącznie ma 11 trafień w 35 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

