Rozlosowano pary 1/8 finału Pucharu Polski!

W piątek o godzinie 12:00 odbyło się losowanie 1/8 finału Pucharu Polski. Poznaliśmy wszystkie pary, które powalczą o wejście do ćwierćfinału krajowego pucharu.

Imago / Newspix Na zdjęciu: Puchar Polski

W piątek o 12:00 poznaliśmy pary 1/8 finału Pucharu Polski

W gronie losowanych drużyn jest przedstawiciel III ligi

W losowaniu udział biorą również trzy kluby z Fortuna I ligi

Losowanie przeprowadził Michał Probierz

Znamy pary 1/8 finału Pucharu Polski

W tym tygodniu rozegrano ostatnie mecze w 1/16 finału Fortuna Pucharu Polski. We wtorek awans do następnej rundy zapewniły sobie Pogoń Szczecin oraz Wisła Kraków. Natomiast w środę do najlepszej szesnastki turnieju dołączyły drużyny Stali Mielec i Arki Gdynia, które dopiero po dogrywce uzyskały awans oraz zespoły Jagiellonii Białystok i Widzewa Łódź, które bez problemów odprawiły swoich rywali.

W 1/8 finału znalazło się miejsce dla jednego klubu z trzeciego poziomu rozgrywkowego w naszym kraju. Jest nim Carina Gubin. Swoich przedstawicieli na tym etapie pucharowych zmagań ma również Fortuna I liga. Do gry o awans do najlepszej ósemki przystąpią trzy zespoły z zaplecza Ekstraklasy: Arka Gdynia, Stal Rzeszów oraz Wisła Kraków.

Najwięcej drużyn na tym etapie Pucharu Polski ma oczywiście Ekstraklasa. Aż 12 z 16 drużyn występuję na najwyższym szczeblu rozgrywek. Wśród klubów, które czekają na rozstrzygnięcie losowania, jest finalista oraz triumfator poprzedniej edycji, czyli Raków Częstochowa oraz Legia Warszawa.

Oto pary 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski:

Pogoń Szczecin – Górnik Zabrze

Carina Gubin – Piast Gliwice

Wisła Kraków – Stal Rzeszów

Arka Gdynia – Lech Poznań

Korona Kielce – Legia Warszawa

Raków Częstochowa – Cracovia

Jagiellonia Białystok – Warta Poznań

Stal Mielec – Widzew Łódź

Czytaj więcej: Wielka burza w Hutniku Kraków. Prezes dla Goal.pl: nie wierzę w to