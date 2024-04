fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Interesująco zapowiada się środowe spotkanie z udziałem Wisły Kraków i Piasta Gliwice

Mecz w ramach Fortuna Pucharu Polski odbędzie się na stadionie im. Henryka Reymana

Rywalizacja zacznie się o godzinie 17:30

Wisła Kraków – Piast Gliwice: trenerzy odkryli karty

Wisła Kraków miała w tej kampanii skupić się przede wszystkim na walce o awans do PKO Ekstraklasy. Na dzisiaj wszystko wskazuje jednak na to, że drużyna Alberta Rude będzie musiała walczyć o promocję do elity w barażach. Niemniej ma też szanse na spektakularny sukces w postaci triumfu w Fortuna Pucharze Polski. Na drodze zawodników Białej Gwiazdy stanie natomiast Piast Gliwice, chcąc też namieszać w rozgrywkach.

Wiślacy przystąpią do potyczki z gliwicką ekipą, chcąc się podnieść z kolan po przegranej w lidze z Chrobrym Głogów (2:3). Z kolei Piast ma za sobą remis ze Śląskiem Wrocław. W roli faworyta spotkania postrzegani są goście, ale krakowianie liczą na sprawienie podobnej niespodzianki jak w starciu z Widzewem Łódź, którego pokonali po dogrywce (2:1).

Składy na mecz Wisła – Piast

Wisła: Raton – Szot, Colley, Uryga, Jaroch, Carbo, Duda, Alfaro, Goku, Villar, Sobczak

Piast: Plach – Mosór, Czerwiński, Huk, Pyrka, Kądzior, Dziczek, Tomasiewicz, Ameyaw, Kostadinov, Piasecki.

