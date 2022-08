fot. PressFocus Na zdjęciu: Kibice Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów w pierwszej rundzie Fortuna Pucharu Polski zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Spotkanie cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców Niebieskich. Na dzisiaj nie ma przesłanek, aby na stadionie chorzowskiej ekipy nie pojawili się kibice przedstawiciela PKO Ekstraklasy.

Ruch Chorzów w hicie I rundy Fortuna Pucharu Polski zagra z Górnikiem Zabrze

Mecz odbędzie się 1 września o 20:30

Niebiescy z Trójkolorowymi zagrają ze sobą po raz pierwszy od 2016 roku

Wielkie Derby Śląska coraz bliżej

Ruch Chorzów wywalczył awans do kolejnej fazy rozgrywek krajowego pucharu po wygranym starciu ze Zniczem Pruszków (2:0). Po tym spotkaniu nikt nie chciał tego głośno mówić w klubie. Marzeniem większości było jednak trafienie na ekipę z najwyższej klasy rozgrywkowej. Najczęściej wymieniano podobno Legię Warszawa i Górnik Zabrze.

Los sprawił chorzowianom niespodziankę i ostatecznie Niebiescy będą mieli okazję zmierzyć się w Wielkich Derbach Śląska z ekipą Bartoscha Gaula. Górnik zacznie rywalizację w Fortuna Pucharze Polski właśnie od starcia z Ruchem.

Tuż po losowaniu pojawił się temat, aby spotkanie z udziałem chorzowian i zabrzan odbyło się na Stadionie Śląskim. Ostatecznie jednak temat został porzucony, ponieważ było zbyt mało czasu na załatwienie formalności z organizacją tego typu meczu. Między innymi mowa o organizacji imprezy masowej, co musi zostać zgłoszone miesiąc przed wydarzeniem.

Kibice Górnika mają zawitać na Cichej

W związku z powyższym starcia Ruchu z Górnikiem nie zobaczy ponad 40 tysięcy widzów, a cztery razy mniej. Biorąc pod uwagę to, że karnety sprzedawane przez klub z Cichej uprawniają do obejrzenia meczów krajowego pucharu, to już dzisiaj wiadomo, że 3,5 tysiąca widzów zjawi się na Wielkich Derbach Śląska. Jasne jest też, że wśród fanów chorzowskiej etkipy bilety na mecz z ekipą z Zabrza rozchodzą się błyskawicznie, a w najbliższą niedzielę o godzinie 10:00 do otwartej sprzedaży zostanie wypuszczona niewielka pula wejściówek. Już wcześniej rozdysponowane zostały bilety wśród członków Stowarzyszenia Wielki Ruch, czy kibiców obecnych na meczu z Puszczą Niepołomice, którzy mieli pierwszeństwo w zakupie wejściówki na WDŚ. Niebawem powinna zostać zatem przekazana informacja, że karty wstępu na Wielkie Derby Śląska rozeszły się wszystkie.

W meczu Ruchu z Górnikiem w sektorze gości mają pojawić się także kibice. Biorąc pod uwagę to, że mogą zająć pięć procent pojemności stadionu, to mowa o mniej więcej 465 biletach. Wiadomo, że rozmowy w sprawie rozdysponowania wejściówek wśród kibiców zabrzan już zostały rozpoczęte. Na dzisiaj nie ma przesłanek, aby sektor gości został zamknięty na wniosek policji czy Wojewody Śląskiego w związku z obawami związanymi z meczem podwyższonego ryzyka. Delikatnie rzecz ujmując fani obu ekip nie przepadają za sobą.

