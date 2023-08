PZPN nie przestaje się kompromitować. Sędzia związany z aferą korupcyjną w oficjalnym klipie

fot. Imago/PIOTR KUCZA/FOTOPYK/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Cezary Kulesza

Podczas losowania Pucharu Polski wypuszczono klip promujący rozgrywki

Na samym początku pojawił się wizerunek Antoniego Fijarczyka

Były sędzia był aresztowany w trakcie afery korupcyjnej

PZPN znów będzie musiał się tłumaczyć?

Polski Związek Piłki Nożnej nie ma łatwego okresu. Wciąż echem odbija się afera związana ze skazanym za korupcję Mirosławem Stasiakiem, który wspólnie z reprezentacją Polski pojechał na mecz eliminacyjny do Mołdawii. Prezes związku Cezary Kulesza zapowiedział, że dojdzie do poważnych zmian, a wszystko od teraz będzie dokładnie sprawdzane. Nie wiadomo, czy zdążył już wdrożyć swoje plany w życie, bowiem w piątek doszło do kolejnej kompromitacji.

Przy okazji losowania pary 1/32 finału Pucharu Polski puszczony został specjalny klip promujący rozgrywki. Na jednym z pierwszych kadrów ukazał się wizerunek Antoniego Fijarczyka, byłego sędziego, który został zatrzymany przez policję w związku z aferą korupcyjną. Był to efekt prowokacji związanej z próbą sprzedania meczu. Od tego czasu Fijarczyk nie prowadził już żadnego spotkania.

Nie wierzę!@pzpn_pl wypuścił specjalny klip na 70-lecie @PZPNPuchar, a otwiera go… Antoni Fijarczyk. Skorumpowany sędzia, wyrzucony ze struktur piłkarskich😳 pic.twitter.com/rJSePOkG8u — FotoPyK (@FotoPyK) August 11, 2023

Zobacz również: Jaka przyszłość czeka Glika? “Ten kierunek jest dla niego pożądany”