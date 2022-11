fot. PressFocus Na zdjęciu: Sandecja Nowy Sącz

PZPN wszczął postępowanie w sprawie środowego meczu Pucharu Polski i rasistowskim zachowań kibiców Śląska Wrocław w stosunku do czarnoskórego zawodnika Sandecji Nowy Sącz – Maissa Falla.

W meczu Śląska Wrocław z Sandecją Nowy Sącz o awansie miały zadecydować rzuty karne

Piłkarze pierwszoligowej Sandecji nie dokończyli serii jedenastek na skutek rasistowskich zachowań kibiców Śląska

Postępowanie w sprawie wszczął PZPN

PZPN reaguje na haniebne zachowanie

Środowe spotkanie Pucharu Polski pomiędzy Śląskiem Wrocław a Sandecją Nowy Sącz nie rozstrzygnęło się w regulaminowym czasie gry. Zwycięzcy nie przyniosła także dogrywka, więc o awansie miały zadecydować rzuty karne. W trakcie serii jedenastek piłkarze pierwszoligowej Sandecji postanowili solidarnie zejść do szatni.

Był to skutek haniebnego zachowania kibiców Śląska, którzy w trakcie rzutu karnego wykonywanego przez czarnoskórego Moissa Falla dopuścili się gestów na tle rasistowskim. Gracze Sandecji składali skargi do sędziującego Sebastiana Jarzębaka, który nie zdecydował się w żaden sposób zareagować. Konkurs jedenastek nie został wznowiony, w związku z czym według regulaminu z awansu do kolejnej fazy Pucharu Polski mogli cieszyć się wrocławianie.

Polski Związek Piłki Nożnej zapoznał się z całą sprawą i wszczął postępowanie. W opublikowanym oświadczeniu domaga się przekazania stanowiska ze strony obu klubów.

“Po analizie dokumentów Komisja Dyscyplinarna postanowiła wszcząć postępowanie w sprawie zachowania kibiców na tle rasistowskim wobec zawodnika Sandecji Nowy Sącz.”

“Komisja wystąpiła do obu klubów o przekazanie stanowiska w sprawie. Decyzja o kolejnych krokach postępowania nastąpi po zapoznaniu się z całością dokumentacji” – czytamy w oświadczeniu PZPN.

W czwartek, 10 listopada 2022 roku odbyło się posiedzenie Komisji Dyscyplinarnej PZPN. Komisja zapoznała się z treścią sprawozdania sędziego i raportu delegata z meczu 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski między drużynami Sandecja Nowy Sącz – Śląsk Wrocław. — PZPN (@pzpn_pl) November 10, 2022

