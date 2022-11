PressFocus Na zdjęciu: Ivi Lopez

Raków Częstochowa awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski. Awans Medalikom w meczu z Pogonią Szczecin zapewnił Ivi Lopez. Hiszpan strzelił jedyną bramkę po pięknym uderzeniu z rzutu wolnego.

Ivi Lopez znów błyszczy; Hiszpan wprowadził Raków do ćwierćfinału!

Początek spotkania w Szczecinie należał do Rakowa Częstochowa. Lider Ekstraklasy mógł objąć prowadzenie już w piątej minucie. Deian Sorescu odnalazł podaniem Fabiana Piaseckiego, ale Polak z bliska nie trafił nawet w światło bramki. W drugim kwadransie mecz się uspokoił, a potem z lepszej strony zaprezentowała się już Pogoń. Gospodarze kilkukrotnie zameldowali się pod bramką częstochowian, ale ich poczynaniom brakowało konkretów. A tuż przed przerwą ponownie bliżej zdobycia gola byli goście. Sorescu ładnie dostrzegł Iviego Lopeza, ale ze strzałem Hiszpana poradził sobie Bartosz Klebaniuk.

Po zmianie stron to Portowcy częściej utrzymywali się przy piłce, ale wciąż trudno było im dotrzeć pod bramkę Kacpra Trelowskiego. Generalnie mecz był dość zamknięty i to właśnie w takich sytuacjach najbardziej przydaje się Ivi Lopez. Gwiazdor Rakowa podszedł do rzutu wolnego ze znacznego dystansu w 68. minucie i fantastycznym, silnym strzałem wyprowadził gości na prowadzenie. Trzeba jednak dodać, że przy uderzeniu z tak wielu metrów lepiej powinien zachować się golkiper Pogoni.

W ostatnim fragmencie częstochowianie skupili się na obronie i spokojnie dowieźli wynik. Hit 1/8 finału Pucharu Polski nie okazał się wymianą ciosów, ale emocji nie zabrakło. A Raków pozostaje w grze o podwójną koronę.