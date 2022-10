fot. PressFocus Na zdjęciu: Resovia - Cracovia Krakow

W Pucharze Polski nie brakuje niespodzianek. Resovia Rzeszów po szalonym meczu pokonała Cracovię 4-3 i awansowała do 1/8 finału.

Puchar Polski zawsze obfituje w ogromne emocje. We wtorek fenomenalnie spisał się Rekord Bielsko-Biała, który przegrał z Pogonią Szczecin dopiero po serii rzutów karnych. W środę zaś fantastyczne widowisko w Rzeszowie urządziły kibicom drużyny Resovii oraz Cracovii.

Na prowadzenie jako pierwszy wyszedł pierwszoligowiec. W 14. minucie Bartosz Kwiecień skierował piłkę do siatki po strzale głową. Niespełna kwadrans później doszło do wyrównania. Swoje trafienie zanotował defensor “Pasów” Michal Siplak.

Oba zespoły rozkręciły się tuż przed końcem pierwszej połowy. W 30. minucie Pedro Vieira zdobył drugą bramkę dla gospodarzy, natomiast na przerwę schodziliśmy z prowadzeniem Cracovii. W 37. minucie samobójczego gola zanotował Nikodem Sujecki, a już w doliczonym czasie gry Jewhen Konoplanka skutecznie uderzył z rzutu karnego.

Po zmianie stron strzelała już tylko Resovia. 53. minuta przyniosła kolejny remis, a tym razem szczęśliwcem był Mateusz Bondarenko. Rzeszowianie nie chcieli doprowadzić do dogrywki, dlatego uderzyli jeszcze przed końcem spotkania. W 84. minucie Maciej Górski dopadł do bezpańskiej piłki i skierował ją do siatki gości. Cracovia nie zdołała już odpowiedzieć, a ostatnie minuty dograła w osłabieniu po dwóch żółtych kartkach dla Michała Rakoczego.