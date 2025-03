Królewski stawia warunek. W tej sytuacji Wisła Kraków odda Superpuchar walkowerem

PZPN poinformował, że 2 kwietnia 2025 roku zostanie rozegrany finał Superpucharu Polski, w którym zmierzą się Jagiellonia Białystok oraz Wisła Kraków. Jarosław Królewski stawia jednak istotny warunek i jeśli nie zostanie on spełniony, to Biała Gwiazda odda mecz walkowerem.

Jasna deklaracja Jarosława Królewskiego

PZPN ogłosił, że Jagiellonia Białystok oraz Wisła Kraków doszły do porozumienia ws. rozegrania Superpucharu Polski. Finałowy mecz został zaplanowany na 2 kwietnia 2025 roku i odbędzie się na Chorten Arenie w Białymstoku. Pozornie mogłoby się wydawać, że to koniec spornego tematu. Jednak pozostaje jeszcze jedna ważna sprawa do załatwienia.

Kwestią do rozstrzygnięcia nadal pozostaje udział kibiców Białej Gwiazdy w tym spotkaniu. Jak dobrze wiemy, fani Wisły Kraków od dłuższego czasu są pozbawieni możliwości oglądania wyjazdowych meczów swojego zespołu. Kluby Betclic 1. Ligi argumentują to względami bezpieczeństwa.

Jarosław Królewski postanowił zareagować na komunikat PZPN. Prezes Wisły Kraków jasno dał do zrozumienia, że oczekuje przyjęcia kibiców Białej Gwiazdy podczas meczu o Superpuchar Polski w Białymstoku. Jeśli tak się nie stanie, to klub jest gotowy oddać mecz walkowerem.

“Oczywistym również jest, że jeśli organizator nie sprosta zadaniu przyjęcia trochę ponad 1 tysiąca kibiców WK to Wisła Kraków nie przyjedzie na mecz i odda mecz walkowerem ze wszystkimi tego konsekwencjami” – napisał Jarosław Królewski na platformie X.