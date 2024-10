Wisła i Jagiellonia poczekają na Superpuchar. Kolejne daty odpadły

Paweł Jaskółka / PressFocus Na zdjęciu: Cezary Kulesza - Superpuchar Polski

Wisła i Jagiellonia muszą uzbroić się w cierpliwość

Superpuchar Polski nie cieszy się nadzwyczajną popularnością, a jego prestiż wydaje się właściwie znikomy. Stały termin rozegrania meczu pomiędzy zdobywcą krajowego pucharu a mistrzem Ekstraklasy nie istnieje, dlatego co sezon pojawiają się problemy w kwestii jego organizacji. Istnieje za to termin zwyczajowy, a więc tydzień przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych. W tej edycji o miano “najlepszej ekipy” miały zmierzyć się Wisła Kraków i Jagiellonia Białystok.

Zdobywca pucharu i mistrz Polski ciągle czekają na wieści w sprawie terminu, w którym miałby odbyć się wspomniany pojedynek. Jednak na razie wiadomo tyle, że… odpadają kolejne potencjalne daty rozegrania meczu. Kilka dni temu Jakub Seweryn z portalu Sport.pl zdradził, że “PZPN ma nowe opcje – jedna to termin 1/16 finału PP (30 października), druga to listopadowa przerwa na kadrę”.

Chociaż wydawało się, że organizacja Superpucharu 30 października ma szanse na powodzenie, to okazuje się, że i ten plan nie zostanie zrealizowany. – Z tego, co słyszę, jest już przesądzone, że Superpucharu Polski w tym roku kalendarzowym nie będzie – poinformował Seweryn na portalu X. Oczywiście to nie oznacza, że to spotkanie nie dojdzie do skutku w trwającym sezonie, jednak historia zna i takie przypadki.