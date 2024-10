Kibice Wisły licznie stawili się w Tarnobrzegu. Ale nie na trybunach

Konrad Świerad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Wisły Kraków

Fani Białej Gwiazdy przyjechali na mecz Pucharu Polski

Kibice Białej Gwiazdy od ponad roku nie mają możliwości pojawiania się na trybunach rywali swojej drużyny. Kolejne kluby odmawiają bowiem przyjęcia zorganizowanej grupy fanów Wisły Kraków, powołując się przy tym na uchwałę PZPN z 2013 roku. Oficjalnie swoje decyzje argumentują względami bezpieczeństwa, ale nie ma wątpliwości, że mamy w tym przypadku do czynienia z bojkotem wobec kibiców krakowskiego klubu. Potwierdził to zresztą prezes Wisły Płock Piotr Sadczuk.

W sobotę Wisła Kraków mierzyła się w Tarnobrzegu z miejscową Siarką w meczu 1/16 finału Pucharu Polski. Na tym spotkaniu zorganizowana grupa fanów Białej Gwiazdy również nie mogła się pojawić. W tym przypadku nie było to jednak możliwe ze względu na nieprzygotowany sektor dla kibiców gości, co jest efektem zdemolowania go kilka tygodni temu przez kibiców Sandecji Nowy Sącz.

Mimo tego bardzo liczna grupa kibiców Wisły postanowiła się jednak udać do Tarnobrzega. Z oczywistych względów nie pojawiła się jednak na trybunach i wspierała swoją drużynę spod stadionu. Ich obecność została również zauważona przez zawodników Białej Gwiazdy, którzy przywitali się z nimi przed pierwszym gwizdkiem sędziego.