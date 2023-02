fot. PressFocus Na zdjęciu: Stadion Śląski w Chorzowie

PGE Narodowy w Warszawie w związku z wadą konstrukcyjną dachu może ostatecznie nie gościć nie tylko reprezentacji Polski w meczu eliminacji do Euro 2024 z Albanią, ale też finalistów Fortuna Pucharu Polski. Sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski w rozmowie w Kanale Sportowym w programie “Loża Piłkarska” powiedział, że zastępczą areną do zorganizowania spotkania może być Stadion Śląski w Chorzowie.

Możliwe, że PGE Narodowy nie będzie mógł być gospodarzem spotkania finałowego Fortuna Pucharu Polski

Na temat rezerwowej opcji głos w programie “Loża Piłkarska” zabrał sekretarz generalny PZPN-u

Nie jest wykluczone, że arena starcia o prestiżowe trofeum będzie Stadion Śląski w Chorzowie

Stadion Śląski rezerwową areną na finał Fortuna Pucharu Polski?

PGE Narodowy od momentu, gdy przeszedł w listopadzie minionego roku coroczny przegląd techniczny konstrukcji stalowej dachu ma kłopotu. Wykryto w nim wadę jednego z elementów konstrukcji stalowo-linowej, co skutkowało wyłączeniem arenu z użytku.

Polska Agencja Prasowa w grudniu przekazywała, że wszystkie elementy bypassu odciążającego i zabezpieczającego wadliwy element konstrukcji dachu zostały założone i zgodnie z rekomendacją ekspertów stadion może wznowić swoją działalność.

Okazuje się jednak, że sprawa jest bardziej złożona. Wciąż niedostępne dla gości są trybuny PGE Narodowego i płyta stadionu. To sprawia, że organizatorzy niektórych wydarzeń muszą rozważać scenariusz związanych z organizacją pewnych przedsięwzięć w innym miejscu.

Na problemach stadionu w Warszawa może skorzystać Stadion Śląski w Chorzowie. Sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Łukasz Wachowski w programie “Loża Piłkarska” na Kanale Sportowym dał do zrozumienia, że Kocioł Czarownic może być gospodarzem tegorocznego meczu finałowego Fortuna Pucharu Polski.

– Jeśli potwierdziłaby się kwestia zakresu szkody, uniemożliwiającej rozegranie meczu, to może to świadczyć o powadze sytuacji. Wówczas to może wymagać prac naprawczych, mogących potrwać ileś tam miesięcy. Ja to tak rozumiem – mówił przedstawiciel PZPN-u.

– Duża jest możliwość, jeśli chodzi o Stadion Śląski. Jeżeli coś by się działo, to mieliśmy już takie plany koncepcyjne w przeszłości – dodał Wachowski.

Arena w Chorzowie w przeszłości była już gospodarzem finałowego Pucharu Polski. Po raz ostatni miało to miejsce w sezonie 2008/2009, gdy rywalizowały ze sobą zespoły Ruchu Chorzów i Lecha Poznań. W tej kampanii możliwy jest natomiast scenariusz, że o prestiżowe trofeum powalczą Raków Częstochowa i Legia Warszawa.

Czytaj więcej: Gdzie odbędzie się mecz Polska – Albania? Niedługo decyzja