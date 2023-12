Arka Gdynia w czwartek zmierzy się w meczu 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski z Lechem Poznań. Przed tym starciem wypowiedział się trener Żółto-niebieskich, dając wprost do zrozumienia, że są ważniejsze rzeczy niż piłka nożna.

Arka Gdynia jest liderem Fortuna 1 Ligi, ale nie zamierza się tym zadowalać

Trener Żółto-niebieskich przed spotkaniem z Lechem Poznań przekazał wprost, że jego zespół idzie na całość

Spotkanie Arka – Lech odbędzie się w czwartek o godzinie 21:00

Wojciech Łobodziński przed meczem Arka – Lech

Arka Gdynia w tej kampanii walczy o bezpośredni awans do PKO Ekstraklasy. W każdym razie nie tylko na lidze koncentruje się ekipa Żółto-niebieskich. Dzisiaj zespół z Gdyni plasuje się na pierwszym miejscu w tabeli Fortuna 1 Ligi, czego nawet szkoleniowiec Arki się nie spodziewał.

– Patrząc na to, co się działo – nikt się tego nie spodziewał. To, oczywiście, jeszcze nic nie znaczy, ale dobrze być na pierwszym miejscu – mówił Wojciech Łobodziński na konferencji prasowej przed środowym spotkaniem Fortuna Pucharu Polski.

– Jesteśmy dobrze przygotowani, mamy też trochę więcej czasu. Idziemy na całość, wszystkie ręce na pokład – kontynuował szkoleniowiec Arki, nawiązując do potyczki z Lechem Poznań.

Gdynianie w trudnych warunkach grali kilka dni temu z GKS-em Katowice. Do tego meczu trener Arkowców też wrócił. – Koło 20 minuty meczu w Katowicach nie było widać nawet linii. Na wozie VAR mieli też z tym problem. Zdziwiłem się, że graliśmy dalej – mówił Łobodziński.

Arka na pewno nie podejdzie do potyczki z Kolejorzem w eksperymentalnym zestawieniu. – Jeśli to byłby mecz z dużo niżej notowanym rywalem, zastanowiłbym się czy coś nie zmienić w składzie. Nie chcę jednak zabierać tego meczu moim zawodnikom – rzekł Łobodziński.

Wiadomo natomiast, że zabraknie w szeregach gdynian Janusza Gola. Zrozumiały jest powód nieobecności doświadczonego zawodnika. – Po meczu w Katowicach dałem Jankowi Golowi kilka dni wolnego, bo urodziło mu się dziecko. Są rzeczy ważniejsze od piłki nożnej – wyjaśnił szkoleniowiec Arki.