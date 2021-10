Puchar Niemiec: Bayern zdemolowany w Moenchengladbach

Zawodząca w Bundeslidze Borussia Moenchengladbach miała nie sprawić Bayernowi Monachium większych problemów w II rundzie Pucharu Niemiec. Tymczasem Źrebaki rozegrały jeden z najlepszych meczów w swojej 121-letniej historii!

Borussia Moenchengladbach “zdemolowała” Bayern Monachium w II rundzie Pucharu Niemiec

Żrebaki po raz pierwszy w historii wyeliminowały Bawarczyków z rozgrywek DFB Pokal

Bayern po raz drugi z rzędu udział w krajowym pucharze zakończyła już na II rundzie

Borussia Moenchengladbach już w 2. minucie wyszła na prowadzenie, kiedy to błąd defensywy Bayernu Monachium wykorzystał Kouadio Kone. Wydawać by się mogło, że szybko stracony gol podziała mobilizująco na gości z Bawarii. Zamiast tego jednak Źrebaki w dalszym ciągu nadawały ton boiskowym wydarzeniom. Najpierw Jonas Hofman, a później Breel Embolo starali się zaskoczyć Manuela Neuera. Obu ta sztuka wówczas się nie udała, ale co się odwlecze, to nie uciecze. W 15. minucie Hofman dopiął swego i z bliska podwyższył prowadzenie. Jakby tego było mało, w 20. minucie arbiter podyktował rzut karny za faul Lucasa Hernandeza na Tobiasie Stielerze, który na gola zamienił Ramy Bensebiani. Ogólnie piłkarze Adiego Huttera w pierwszej połowie oddali na monachijską bramkę aż osiem strzałów.

A Bayern? Jeden celny strzał to cały dorobek mistrzów Niemiec w pierwszej połowie. Najlepszym podsumowaniem ich występu była nerwowa reakcja Roberta Lewandowskiego, po kolejnym nieudanym strzale.

Jeśli ktoś myślał, że w drugiej połowie gospodarze skupią się na obronie wyniku, a Bayern ruszy do huraganowych ataków, aby zmniejszyć rozmiary porażki, to był w wielkim błędzie. Wystarczyło siedem minut, aby Embolo dołożył kolejne dwa trafienia. Zadanie z pewnością ułatwiał mu fakt, że w obronie fatalnie spisywali się Hernandez i Dayot Upamecano. Na nic zdały się rozpaczliwie próby zmniejszenia rozmiarów klęski przez Bayern. Defensywa Borussii M-G w środę była nie do pokonania.