Imago/David Inderlied Na zdjęciu: Finał pucharu Niemiec między RB Lipsk i Eintrachtem

Do przerwy niewiele w finale pucharu Niemiec nie oglądaliśmy zbyt wielu atrakcyjnych akcji bramkowych

W 71. minucie wynik otworzył Christopher Nkunku

Pod koniec meczu wynik na 2:0 ustalił Dominik Szoboszlai

Nkunku zapewnił Lipskowi puchar Niemiec

Stosunkowo długo w finale pucharu Niemiec utrzymywał się impas. Groźnych akcji bramkowych było jak na lekarstwo, choć to RB Lipsk wyraźnie przeważało nad Eintrachtem Frankfurt. Mimo to do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis. Dopiero po zmianie stron obejrzeliśmy wreszcie trafienie.

W 71. minucie Dani Olmo odegrał piłkę do Christophera Nkunku, który mocnym strzałem pokonał Kevina Trappa. Pech chciał, że piłka po drodze odbiła się jeszcze od innego z zawodników, a rykoszet zmylił bramkarza Orłów.

CHRISTOPHER NKUNKU! ⚽️🔥



Bramka Francuza przybliża RB Lipsk do zdobycia Pucharu Niemiec! 🏆 I ta cieszynka! 🎈



Włączcie Eleven Sports 1 i oglądajcie finał DFB-Pokal! 👀 #BundesTAK🇩🇪 pic.twitter.com/L7n8HORnVc — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) June 3, 2023

Na pięć minut przed końcem regulaminowego czasu gry wynik meczu na 2:0 podwyższył Dominik Szoboszlai i Lipsk był już pewny, że Eintracht nie odbierze mu pucharu Niemiec. Reprezentant Węgier wykorzystał dogranie od Christophera Nkunku. Tym samym przypieczętował zwycięstwo piłkarzy Lipska w finale pucharu Niemiec.