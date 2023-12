IMAGO / David Rawcliffe Na zdjęciu: Liverpool FC

Liverpool pokonał West Ham United 5:1 i awansował do półfinału EFL Cup

Tam rywalem podopiecznych Juergena Kloppa będzie Fulham

W drugiej parze Middlesbrough podejmie Chelsea

Giganci uniknęli starcia w półfinale, za nami losowanie EFL Cup

Puchar Ligi Angielskiej wchodzi w decydującą fazę – przed nami półfinały, w których Liverpool zmierzy się z Fulham, a Middlesbrough podejmie Chelsea. Pierwsze mecze odbędą się 9 i 10 stycznia, natomiast rewanże 23 i 24 stycznia.

Przypomnijmy, że The Reds w ćwierćfinale nie dali szans West Hamowi United (5:1), a do siatki trafili Curtis Jones (dwukrotnie), Dominik Szoboszlai oraz Cody Gakpo. The Blues z kolei po rzutach karnych wyeliminowali Newcastle United.

Chelsea pięć razy w historii wygrała Carabao Cup (1964/1965, 1997/1998, 2004/2005, 2006/2007, 2014/2015), a Liverpool w tych rozgrywkach triumfował dziewięć razy (1980/1981, 1981/1982, 1982/1983, 1983/1984, 1994/1995, 2000/2001, 2002/2003, 2011/2012, 2021/2022).

Pary półfinałowe Pucharu Ligi Angielskiej:

Liverpool – Fulham

Middlesbrough – Chelsea