Pochettino zabrał głos po zwycięstwie z Chelsea z Newcastle

Mauricio Pochettino był w dobrym nastroju po meczu Chelsea z Newcastle w Carabao Cup. The Blues awansowali do półfinału po wygranej w rzutach karnych, a menedżer londyńczyków pochwalił zespół za reakcję po stracie gola.

IMAGO / Sportimage Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

– Po stracie bramki zareagowaliśmy bardzo dobrze jako zespół. Czasami takie sytuacje mogą wyprowadzić z równowagi, ale tym razem nasi zawodnicy zasługują na pełne uznanie. Jestem bardzo zadowolony z gry – przyznał Pochettino. Chelsea przegrywała w tym pojedynku po golu Wilsona. Do wyrównania doprowadził Mudryk w doliczonym czasie gry. Rzuty karne gospodarze rozstrzygnęli na swoją korzyść.

– Nieustannie wprowadziliśmy pewne zmiany, aby zapewnić odpowiedni efekt. Najważniejsze, żeby wierzyć do końca. Zawsze pamiętaj, że rzuty karne to loteria, talent i jakość. Jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ naszym celem był awans, a teraz musimy skoncentrować się na następnym meczu – dodał menedżer The Blues.

– Zawsze ćwiczymy strzały, stałe fragmenty gry czy rzuty karne podczas treningów. Nie codziennie, ale kilka razy w tygodniu. Rzuty karne możesz ćwiczyć codziennie, ale chodzi o to, jak radzisz sobie ze stresem podczas meczu. Tu bardziej chodzi o jakość niż o sam trening tego elementu gry – podsumował Pochettino.

