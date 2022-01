Puchar Ligi Angielskiej: Arsenal dokonał niemożliwego na Anfield [WIDEO]

Pressfocus Na zdjęciu: Alexandre Lacazette i Fabinho

W czwartek wystartował drugi półfinał Pucharu Ligi Angielskiej, w którym Liverpool zmierzył się z Arsenalem. Mecz kompletnie nie ułożył się po myśli Kanonierów. Granit Xhaka osłabił londyńczyków niepotrzebnym faulem tuż pod polem karnym. Co ciekawe, piłkarze Artety zdołali przetrwać gorszy moment i niewiele brakowało, aby doszło do niespodzianki. Ostatecznie żadna z drużyn nie umieściła piłki w siatce, więc kwestia awansu rozstrzygnie się w rewanżu na The Emirates.

O czym myślał Granit Xhaka?

Rywalizacja na Anfield trzymała w napięciu już od samego początku. W pierwszym kwadransie każda z drużyn postawiła na ofensywny futbol. Lepiej przy piłce wyglądał Liverpool, ale Arsenal również prezentował wysoki poziom, co chwilę zapędzając się pod bramkę rywala.

Xhaka picks up the 6th red card of his Arsenal career 😳 pic.twitter.com/pL3ktiEyTf — ESPN FC (@ESPNFC) January 13, 2022

Nieoczekiwanie w 24. minucie Granit Xhaka popełni fatalne w skutkach przewinienie. Szwajcar w próbie odbioru piłki złożył się niczym do przewrotki. W ten sposób nie trafił nawet w futbolówkę, a brzuch Diogo Joty. Sędzia był blisko całego wydarzenia, więc błyskawicznie pokazał pomocnikowi czerwoną kartkę.

Liverpool naciskał, Arsenal szukał szans w kontrach

Liverpool próbował szybko wykorzystać osłabienie Arsenalu. Mikel Arteta jednak błyskawicznie zareagował, wpuszczając na murawę Holdinga. W pierwszych momentach Kanonierzy wyglądali tak, jakby zaraz mieli stracić gola.

Jednak czas mijał, a wynik wciąż nie ulegał zmianie. The Reds momentami kontrolowali przebieg pojedynku, ale w żaden sposób nie potrafili wykorzystać własnej przewagi. Natomiast Kanonierzy szukali sytuacji bramkowych już tylko w kontrach czy stałych fragmentach. Co więcej, pomimo lepszej gry gospodarzy, do przerwy utrzymał się bezbramkowy remis.

Kanonierzy blisko niespodzianki

W drugiej odsłonie spotkania oglądaliśmy podobne obrazki. Liverpool spychał przeciwnika do głębokiej defensywy, żeby w końcu umieścić piłkę w siatce.

Mikel Arteta opracował plan, który dzielnie wykonywali jego podopieczni. Arsenal nie bał się bronić całą drużyną, jak i atakować wyłącznie kilkoma zawodnikami.

W końcówce pachniało niespodzianką. Najlepszą okazję do zdobycia gola miał Bukayo Saka. Anglik znalazł się sam na sam z Alissonem, lecz to Brazylijczyk wyszedł z tej rywalizacji górą.

Potyczka na Anfield kosztowała londyńczyków sporo zdrowia. Ze względu na urazy spotkania nie dokończyli Soares i Saka. Przy bezbramkowym remisie kwestia awansu rozstrzygnie się za tydzień na The Emirates.