Pressfocus Na zdjęciu: Diogo Jota

Diogo Jota był bohaterem rywalizacji Liverpool FC z Arsenalem FC w 1/2 finału Carabao Cup. Menedżer The Reds, Juergen Klopp nie ma wątpliwości, że jego podopieczny prezentuje już klasę światową.

Diogo Jota strzelił dwa gole w rewanżowym meczu 1/2 finału Carabao Cup z Arsenal FC

Dzięki tej wygranej, Liverpoool FC awansował do finału na Wembley

Portugalski napastnik godnie zatem zastępuje Mohameda Salaha, który przebywa na PNA

Lepszy tylko Salah

Na Emirates Stadium, Liverpool FC może nie rozgrywał w czwartek wielkiego spotkania (tylko trzy celne strzały), ale był za to zabójczo skuteczny. Aż dwa z trzech uderzeń znalazły bowiem drogę do bramki Aarona Ramsdale`a, a autorem obu był Diogo Jota. Dwa gole strzelone Arsenalowi FC, przypieczętowały awans LFC do finału Carabao Cup, w którym 27 lutego zmierzy się na Wembley z Chelsea FC.

Dwie bramki zdobyte na The Emirates Stadium oznaczają też, że Jota jest aktualnie najskuteczniejszym strzelcem Liverpoolu na stadionie Arsenalu, z czterema trafieniami na koncie. W poprzednim sezonie, w starciu w Premier League, były gracz Wolverhampton Wanderers również dwukrotnie wpisywał się na listę strzelców.

Portugalski napastnik od początku sezonu 2021/2022 jest w znakomitej formie. W 27 meczach we wszystkich rozgrywkach strzelił już 14 goli i w klasyfikacji najlepszych strzelców zespołu z Anfield Road, ustępuje tylko Mohamedowi Salahowi. Znakomita dyspozycja 22-krotnego reprezentanta Portugalii to znakomita wiadomość dla sztabu szkoleniowego Liverpool FC, wszak w dalszym ciągu w Kamerunie na Pucharze Narodów Afryki przebywają Sadio Mane oraz Mohamed Salah.

Jota w ogniu

Po zakończeniu rywalizacji z Kanonierami, menedżer 19-krotnych mistrzów Anglii, Juergen Klopp nie szczędził przed kamerami Sky Sports pochwał swojemu podopiecznemu.

– Strzeliliśmy dwa wspaniałe gole, Diogo Jota w ogniu – skomentował jego występ niemiecki szkoleniowiec. – Gdy przybywał do klubu, byliśmy absolutnie pewni, że bardzo nam pomoże. I tak faktycznie się stało, od tego czasu zrobił niesamowity postęp. Dziś to już napastnik klasy światowej.

Co do przebiegu spotkania w Londynie, Klopp stwierdził: – Pierwszą połowę Arsenal zaczął żwawo. W końcu jednak uspokoiliśmy grę, zaczęliśmy grać swój futbol i stwarzać więcej sytuacji. W drugiej części gry było już podobnie.