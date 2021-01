Manchesterowi United i Ole Gunnarowi Solskjaerowi po raz kolejny nie udało się awansować do finału pucharowej rywalizacji. W środowy wieczór Czerwone Diabły przegrały 0:2 z Manchesterem Ciy w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej (Carabao Cup).

Norweski szkoleniowiec Czerwonych Diabłów nie krył rozczarowania przede wszystkim sposobem, w jaki jego drużyna straciła obie bramki. – City może strzelić wiele pięknych goli i można z tym się pogodzić. Ale kiedy tracisz bramki po dwóch stałych fragmentach gry, w prostych sytuacjach, z którymi powinieneś sobie poradzić, jesteś bardzo rozczarowany. Po prostu nie zareagowaliśmy wystarczająco dobrze w tych momentach – powiedział szkoleniowiec Czerwonych Diabłów, cytowany przez oficjalną stronę klubu. – Powinniśmy lepiej bronić przy pierwszym rzucie wolnym. To nie jest jedna z tych bramek, które analizuje się w telewizji. To było bardzo, bardzo rozczarowujące. Nie zrobiliśmy w tej sytuacji wystarczająco wiele – kontynuował.

– Oczywiście sami również nie stworzyliśmy wystarczająco dobrych okazji, ale oni również takich nie mieli. Po prostu brakowało nam tej dodatkowej finezji, którą mieliśmy w ostatnich ligowych meczach, które wygraliśmy – mówił Solskjaer.

Manchester United nadal bez finału

Dla Manchesteru United jest to czwarta z rzędu sytuacja, w której żegna się z pucharami w półfinale. – Nie, nie jest to kwestia psychologiczna. Czasami spotyka się w półfinale dobre zespoły, a my po prostu nie daliśmy rady. W tej chwili są to prawdopodobnie najlepsze drużyny w Anglii. Kiedy przegrywa się półfinał, to trzeba uznać, że przeciwnik zasłużył na zwycięstwo. Ale jesteśmy coraz bliżej. To znacznie lepsza wersja Man Utd w porównaniu z półfinałami w roku ubiegłym – powiedział Solskjaer.

– Chcieliśmy awansować do finału. Czekaliśmy na ten finał, ponieważ byłby to dla nas dodatkowy impuls. Ale to się nie wydarzyło. Teraz musimy wyzbyć się tego rozczarowania, ponieważ już w sobotę gramy w Pucharze Anglii z Watfordem. Potem czekają nas ważne ligowe mecze z Burnley i Liverpoolem, a w ciągu miesiąca ruszy również Liga Europy. Jest mnóstwo rzeczy, o które należy grać. Zanim pójdzie się spać, można przez godzinę być rozczarowanym, ale potem trzeba obudzić się rano czekając z niecierpliwością na to co czeka nas dalej – dodał.

Mecz o awans do 1/16 finału Pucharu Anglii, w którym Manchester United zagra u siebie z Watfordem, odbędzie się 9 stycznia (sobota) o godzinie 21:00.



