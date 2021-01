W środę Manchester City zmierzy się na wyjeździe z Manchesterem United i po raz kolejny będzie musiał sobie poradzić bez kilku zawodników. Stawką tego meczu jest awans do finału Pucharu Ligi Angielskiej (Carabao Cup).

Manchester City jest jednym z klubów, których w ostatnim czasie mocno dotknęła pandemia koronawirusa. W ostatnim ligowym meczu z Chelsea wicemistrzowie Anglii wystąpili bez sześciu zawodników. Podobnych absencji należy spodziewać się także w środowy wieczór.

– Brakuje nam wielu zawodników. Rozegranie jednego czy dwóch meczów nie stanowi problemu, ale jeżeli taka sytuacja potrwa przez dłuższy czas, a będziemy mieli do dyspozycji 14 lub 15 zawodników, będzie to trudniejsze – powiedział Guardiola. – Ale tak jak wszyscy na świecie, musimy się do tego dostosować najlepiej, jak to możliwe. Nie mamy żadnej alternatywy – kontynuował.

– Najważniejsze jest to, że chłopcy, którzy mają koronawirusa, wracają do zdrowia. Inni starają się go unikać, jak to tylko jest możliwe – dodał menedżer Manchesteru City.

Manchester City nie jest wyjątkiem

Guardiola zdaje sobie jednak sprawę, że jego klub nie jest wyjątkiem i inni menedżerowi zmagają się z takim samym problemem. We wtorek Premier League poinformowała o uzyskaniu rekordowej liczby 40 pozytywnych wyników testów.

– Są inne kluby, jak na przykład Newcastle. Każdy klub walczy z tym niebezpieczeństwem, jakim jest koronawirus. To dla nas zupełnie nowa sytuacja. Wygląda na to, że jesteśmy wyspą wewnątrz społeczeństwa. Wygląda na to, że wszystko jest zamknięte z wyjątkiem nas – mówił Guardiola.

– Kiedy ludzie mówią, że piłkarze są wyjątkowi, być może jest to prawdą. Nie wierzyliśmy w to wcześniej. Zawsze myślałem, że lekarze, nauczyciele, architekci, że każdy człowiek jest taki sam. Ale wygląda na to, że wszystko jest zamknięte, oprócz naszego biznesu – dodał trener Manchesteru City.

Środowe spotkanie 1/2 finału Pucharu Ligi Angielskiej pomiędzy Manchesterem United i Manchesterem City rozpocznie się o godzinie 20:45. We wtorek o awans do finału powalczą natomiast drużyny Tottenhamu Hotspur i Brentfordu. Sprawdź zapowiedź meczu.



