Carabao Cup: Aguero i De Bruyne trenują przed finałem

Pep Guardiola potwierdził, że Kevin De Bruyne i Sergio Aguero powrócili do treningów i mają szansę na to, by zagrać w zaplanowanym na niedzielę finale Carabao Cup. Będą też do dyspozycji sztabu szkoleniowego na półfinały Ligi Mistrzów.

Pierwszy z tych zawodników stracił znaczną część tego sezonu z powodu kontuzji kolana. Ostatnio nie grał ze względu na uraz łydki. De Bruyne z kolei nabawił się podczas przegranego meczu FA Cup z Chelsea kontuzji kostki. Uraz ten nie okazał się tak groźny jak przypuszczano, dlatego zawodnik mógł w tym tygodniu wznowić treningi.

– Sergio trenował dziś po raz pierwszy od dwóch tygodni. Zobaczymy jak będzie wyglądać na jutrzejszej sesji. Wtedy podejmiemy decyzję odnośnie niedzielnego meczu – powiedział Pep Guardiola.

Manchester City chce powrotu tej dwójki i liczy zwłaszcza na wsparcie ze strony De Bruyne’a. – Musimy jednak podchodzić do tego ostrożnie. Przed nami mecze w Lidze Mistrzów, a Premier League też jeszcze się nie skończyła. Będziemy obu graczy uważnie obserwować – dodał.

Rywalem Manchesteru City w finale Carabao Cup będzie Tottenham Hotspur. – Chcą tego pucharu i zagrają z dużym oddaniem. Tottenham ma niesamowitą jakość. W finale wszyscy pragną wygrać i z nami nie jest inaczej – zaznaczył Guardiola.

