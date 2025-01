Szczęsny skomentował swój debiut. “To było dziwne”

Joan Gosa / Alamy, Barca TV Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny po pierwszym meczu: nowe doświadczenie

FC Barcelona w 1/16 finału Pucharu Króla zmierzyła się z UD Barbastro. Blaugrana nie miała większych problemów w starciu z niżej notowanym rywalem i wygrała 4:0. Dwa gole dla Dumy Katalonii strzelił Robert Lewandowski, a do siatki trafili także Eric Garcia i Pablo Torre. Czysty kontem mógł pochwalić się Wojciech Szczęsny, który na Estadio Municipal de Deportes zaliczył debiut w barwach FCB.

Wideo: Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony

Po meczu 34-latek w rozmowie z klubowymi mediami wypowiedział się na temat zakończonej rywalizacji i swojego pierwszego spotkania w koszulce Barcy:

– To dla mnie nowe doświadczenie, co jest dziwne po długiej karierze. Teraz rozmawiam z wieloma zawodnikami, którzy są o połowę młodsi ode mnie i staram się im jak najlepiej pomóc w przygotowaniach do meczów. Pomagam im nauczyć się zarządzać meczami. Jestem podekscytowany. Dają mi też dużo młodzieńczej energii, więc to dobrze. A ja po prostu staram się dać z siebie wszystko dla zespołu. Kiedy dostaję szansę gry, staram się nie dopuścić, aby piłka wpadła do siatki, ale na co dzień staram się po prostu pomagać zawodnikom i jestem bardzo zadowolony z rozwoju sytuacji.

Wszystko wskazuje na to, że Szczęsny będzie mógł liczyć także na występ w 1/8 finału Pucharu Króla, natomiast numerem jeden pozostanie Inaki Pena.