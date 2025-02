FC Barcelona fatalnie rozpoczęła rywalizację z Atletico Madryt od dwóch straconych goli. W 19. minucie jednak kontaktowego gola strzelił Pedri, a chwilę później do wyrównania doprowadził Pau Cubarsi. Duma Katalonii jeszcze przed przerwą wyszła na prowadzenie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Pau Cubarsi

Barcelona prowadzi z Atletico Madryt!

FC Barcelona we wtorkowy wieczór podejmuje Atletico Madryt w ramach półfinałowego spotkania rozgrywek Pucharu Króla. Duma Katalonii przystępowała do tej rywalizacji w wyśmienitych nastrojach. Udało im się bowiem w ostatnim meczu pokonać Las Palmas 2:0. Podopieczni Diego Simeone również mieli swoje powody do zadowolenia, ponieważ rozgromili Valencię rezultatem 3:0.

Spotkanie wyśmienicie rozpoczęło się dla Atletico Madryt. Przyjezdni po sześciu minutach prowadzili już 2:0. Strzelanie w 1. minucie rozpoczął Julian Alvarez, a chwilę później wynik meczu podwyższył Antoine Griezmann. Na odpowiedź FC Barcelony jednak długo nie musieliśmy czekać.

Piłkarze Hansiego Flicka bardzo szybko wzięli się do odrabiania strat. Już w 19. minucie mogli cieszyć się z kontaktowego trafienia. Na listę strzelców bowiem wpisał się Pedri. Atletico Madryt zbyt długo rozpamiętywało straconego gola, bowiem dosłownie chwilę później na tablicy wyników widniał już remis. Uderzeniem głową wpakował futbolówkę do bramki Pau Cubarsi.

Barcelona wraca do tego meczu ❗



Dwie błyskawiczne bramki i zaczynamy od początku 💪



🔴📲 Oglądaj #FCBATM ▶️ https://t.co/vp1o7Q8G1b pic.twitter.com/WO3p2lXQXe — TVP SPORT (@sport_tvppl) February 25, 2025

Duma Katalonii jeszcze przed przerwą wyszła na prowadzenie. Autorem trafienia tym razem był Inigo Martinez, który uderzeniem głową pokonał Juana Musso.

Wtorkowe starcie FC Barcelony i Atletico Madryt jest ich drugim meczem w trwającej kampanii. Pierwsze spotkanie między tymi zespołami odbyło się tuż przed samymi świętami. Wówczas triumfowali Los Colchoneros, którzy pokonali drużynę Hansiego Flicka rezultatem 2:1.