Jeszcze w tym tygodniu może dojść do historycznej zmiany w przepisach gry. Jak sugeruje The Telegraph, w piłce nożnej pojawi się niebieska kartka, która ma wykluczać piłkarzy z gry na 10 minut w meczu.

Imago / Sebastian Frej Na zdjęciu: Szymon Marciniak

Przepisy gry w piłce nożnej doczekają się zmiany

Sędziowie będą mieli do dyspozycji trzeci kolor kartki, której będą mogli używać w trakcie meczu

Niebieski kartonik ma wykluczać z meczu zawodnika na czas 10 minut

Niebieska kartka w meczach piłki nożnej

Sędziowie podczas meczu od ponad 50 lat mają do dyspozycji kartki koloru żółtego oraz czerwonego, aby ukarać indywidualnie piłkarza. Po raz pierwszy taki rodzaj kary został wprowadzony w trakcie Mistrzostw Świata w 1970 roku. Co ciekawe podczas tamtego mundialu żaden z arbitrów nie zdecydował się na użycie wspomnianych kartek.

Po ponad 50 latach możemy się doczekać rewolucyjnej zmiany w przepisach gry. Jak poinformował The Telegraph, do futbolu ma zostać wprowadzona nowa forma kary indywidualnej. Sędziowie będą dysponować kartką koloru niebieskiego. Ukaranie gracza niebieskim kartonikiem ma skutkować wykluczeniem go z meczu na 10 minut. W przypadku otrzymania dwóch takich napomnień będzie to równoznaczne z wykluczeniem z dalszego udziału w spotkaniu. Tak samo jak w przypadku czerwonej kartki.

Pomysłodawcą wprowadzenia tej zmiany jest IFAB, aczkolwiek w początkowej fazie przepisy nie będą obowiązywać na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Testy tego pomysłu mogą zostać przeprowadzone już w trakcie przyszłorocznego Pucharu Anglii.