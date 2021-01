Zespoły Liverpoolu i Wolverhamptonu Wanderers wywalczyły w piątek awans do czwartej rundy rozgrywek o Puchar Anglii. The Reds wysoko 4:1 pokonali na wyjeździe juniorów Aston Villi, natomiast Wilki uporały się na własnym stadionie z Crystal Palace.

Liverpool dwóch ostatnich wizyt na Villa-Park nie wspomina najlepiej. Obie zakończyły się klęskami podopiecznych Juergena Kloppa. W poprzednim sezonie Aston Villa wygrała efektownie 5:0 w ćwierćfinałowym meczu Carabao Cup, ale The Reds przyjechali wówczas do Birmingham zespołem składającym się z zawodników drugiego zespołu. W październiku obie drużyny miały okazję mierzyć się na stadionie Aston Villi w meczu ligowym, tym razem w pełnych składach. Nie przeszkodziło to jednak gospodarzom w ponownym rozgromieniu wyżej notowanego rywala – mecz zakończył się ich wygraną 7:2.

W poniedziałkowy wieczór role odwróciły się w porównaniu do pucharowego spotkania z poprzedniego sezonu. Tym razem do gry młodzieżą zmuszona została Aston Villa, a powodem tego były liczne przypadki koronawirusa w pierwszym zespole. Na ławce rezerwowych zasiadł 16-letni polski bramkarz Oliwier Zych. The Reds z kolei przystąpili do tego meczu w bardzo silnym zestawieniu, z takimi piłkarzami jak Sadio Mane, Mohamed Salah czy Georginio Wijnaldum w podstawowym składzie.

Podopieczni Juergena Kloppa bardzo szybko, bowiem już w czwartej minucie objęli prowadzenie. Po precyzyjnym dośrodkowaniu Curtisa Jonesa z prawego skrzydła, bramkarza rywali uderzeniem głową z ośmiu metrów pokonał Sadio Mane. W tym momencie wydawało się, że kolejne bramki dla Liverpoolu są kwestią czasu. Tymczasem młodzi piłkarze Aston Villi mocno postawili się mistrzom Anglii w pierwszej połowie, a swoją ambitną postawę udokumentowali doprowadzeniem do wyrównania w 41. minucie. Sytuację sam na sam z bramkarzem The Reds wykorzystał Louie Barry.

W drugiej połowie Liverpool pozbawił jednak złudzeń swoich rywali. W ciągu pięciu minut goście z Anfield Road zdobyli trzy gole. Worek z bramkami w 60. minucie rozwiązał Wijnaldum, a w kolejnych minutach do bramki Aston Villi trafiali Mane i Salah. Wynik 4:1 utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego.

W kolejnej rundzie w piątkowy wieczór zameldował się również Wolverhampton Wanderers, który sprostał roli faworyta w pojedynku z Crystal Palace. O losach rywalizacji zadecydowała jedna bramka, której autorem okazał się Adama Traore. Reprezentant Hiszpanii w 35. minucie popisał się potężnym uderzeniem sprzed pola karnego, który nie dał żadnych szans bramkarzowi Orłów.