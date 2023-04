Znamy składy na hit Premier League. City bez gwiazdy!

PressFocus Na zdjęciu: Manchester City - Liverpool

Manchester City – Liverpool to hitowy pojedynek 29. kolejki Premier League

W kadrze Obywateli brakuje największej gwiazdy

Znamy oficjalne składy na spotkanie City – Liverpool

City – Liverpool. Znamy składy. Gospodarze bez Haalanda!

Manchester City zagra z Liverpoolem w hitowym starciu 29. kolejki Premier League. Na Etihad odbędzie się potyczka dwóch najlepszych ekip poprzednich rozgrywek. Teraz The Reds zajmują dopiero na 6. miejsce, natomiast Obywatele plasują się na 2. pozycji, a do liderującego Arsenalu tracą osiem punktów.

W kadrze The Citizens zabrakło Erlinga Haalanda. Norweg nie zdążył wrócić do pełni sił i sprawdzi szczelności defensywy ekipy Jurgena Kloppa. W podstawowym składzie zastąpił do Julian Alvarez. W porównaniu z przewidywanymi jedenastkami nastąpiły jeszcze dwie zmiany – Stones zagra za Walkera, a Gundogan za Bernardo Silvę.

Z kolei w szeregach przyjezdnych zdecydowana większość prognoz się sprawdziła. Oprócz jednej – za Darwina Nuneza od pierwszej minuty na boisku zamelduje się Diogo Jota.

City – Liverpool: Oficjalne składy na hit 29. kolejki Premier League

Manchester City: Ederson – Stones, Akanji, Ruben Dias, Ake – Gundogan, Rodri, De Bruyne – Mahrez, Julian Alvarez, Grealish

Liverpool: Alisson – Robertson, van Dijk, Konate, Alexander-Arnold – Elliott, Fabinho, Henderson – Diogo Jota, Gakpo, Salah