Z dużej chmury mały deszcz, mecz niewykorzystanych szans

Miały być gole i wymiana ciosów, a wyszło, jak zawsze – tak prawdopodobnie stwierdziło wiele osób, które obejrzało bitwę o Anglię, czyli mecz Liverpool kontra Manchester United. W pierwszej połowie wyraźnie lepsi byli gospodarze, chociaż mieli problem z finalizacją akcji. Po przerwie gracze Ole Gunnara Solskjaera zagrali już bardziej ofensywnie, ale ostatecznie żadna z drużyn nie zdołała pokonać bramkarza. Remis 0:0 oznacza, że klub z siedzibą na Old Trafford pozostał liderem Premier League.

Są mecze warte obejrzenia oraz takie, których absolutnie nie można przegapić. Do drugiej grupy zdecydowanie zaliczał się absolutny hit 19. kolejki Premier League, a może nawet całego weekendu. Bitwa o Anglię to starcie dwóch gigantów, którzy stanowią o sile brytyjskiego futbolu. Piłkarze Liverpoolu i Manchesteru United rywalizowali o coś więcej niż zwycięstwo.

Nieustanne igranie z ogniem

Piłkarze Juergena Kloppa już na samym początku zaatakowali rywala wysokim pressingiem, co okazało się dobrą decyzją, ponieważ dzięki temu mogli dyktować warunki gry. Gospodarze większość akcji przeprowadzali z wykorzystaniem bocznych obrońców, a szczególnie Andrewa Robertsona. Szkot miał kilka okazji na pokonanie Davida de Gei, ale za każdym razem brakowało precyzji. Właśnie to było problemem Liverpoolu, który do 27. minuty oddał siedem strzałów, ale żaden z nich nie zmierzał w światło bramki.

Na Anfield w piłkę grała tylko jedna drużyna i jak łatwo się domyślić, nie był to Manchester United, który został zepchnięty do głębokiej defensywy. Czerwone Diabły zostawiały przeciwnikowi zbyt dużo wolnej przestrzeni. Ponadto wraz w upływem czasu popełniały coraz więcej błędów w obronie oraz wyprowadzeniu piłki. Ofensywni gracze gości byli praktycznie niewidoczni, ponieważ Liverpool skutecznie wyłączył ich z gry. Zawodnicy prowadzeni przez Ole Gunnara Solskjaera United próbowali stworzyć zagrożenie w polu karnym The Reds przeważnie po indywidualnych akcjach Luke’a Shawa, lub Marcusa Rashforda, ale nie dało do pożądanego rezultatu.

Jedyny strzał Manchesteru United miał miejsce w 34. minucie, gdy rzut wolny wykonywał Bruno Fernandes. Portugalczyk nie trafił w bramkę, ale do uszczęśliwienia swoich kibiców zabrakło niewiele. Chwilę później Liverpool oddał pierwszy i równocześnie jedyny celny strzał w tej części meczu. Jego autorem był Roberto Firmino, który mógł odegrać do niepilnowanego Robertsona, ale wybrał inaczej. Brazylijczyk znalazł się w szesnastce i przymierzył w sam środek bramki, ale niecelnie. Do przerwy rezultat tego starcia nie zmienił się.

Powtórka z rozrywki

Drugie 45 minut na Anfield wyglądało bardzo podobnie, jak pierwsze. Liverpool ponownie miał dużą przewagę w posiadaniu piłki oraz oddał więcej strzałów na bramkę rywali. Wciąż problemem była jednak finalizacja kreowanych sytuacji i de Gea nie miał dużo pracy.

Manchester United wciąż stwarzał zagrożenie głównie po kontratakach, ale w ofensywie wyglądał już lepiej. Zwłaszcza, gdy Edinson Cavani pojawił się na boisku w miejsce Anthony’ego Martiala. Urugwajczyk starał się odmienić losy meczu, ale w pojedynkę niewiele mógł zdziałać. W 75. minucie kapitalną okazję na strzelenie gola miał Fernandes, który otrzymał podanie od Shawa, a następnie przymierzył w sam środek bramki. Zrobił to jednak zbyt lekko. Trzy minuty później akcja przeniosła się w drugie pole karne, gdzie de Gea zatrzymał świetne uderzenie w wykonaniu Thiago. Mimo emocji w końcowej fazie meczu, żadna z drużyn nie trafiła do siatki i hit na Anfield zakończył się remisem 0:0.

The Reds kolejne spotkanie rozegrają ponownie na Anfield. Tym razem Liverpool zmierzy się z Burnley. Z kolei Manchester United uda się do Londynu, a konkretnie na Craven Cottage, gdzie rozegra mecz z Fulham.