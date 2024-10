Xavi wróci na ławkę trenerską? Jest łączony z gigantem

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Media: Xavi kandydatem na nowego trenera Manchesteru United

Xavi Hernandez nie jest obecnie nigdzie zatrudniony i cieszy się czasem spędzonym z rodziną. Przypomnijmy, że 44-letni hiszpański trener w latach 2021-2024 był szkoleniowcem Barcelony, gdzie przed sezonem 2024/2025 jego miejsce na ławce trenerskiej zespołu Blaugrany zajął Hansi Flick. Wkrótce Xavi Hernandez może jednak wrócić do pracy, a tak przynajmniej twierdzą dziennikarze hiszpańskiego portalu “ElNacional.cat”.

Według katalońskiego serwisu 44-latek jest jednym z kandydatów na następcę Erika ten Haga w Manchesterze United. Co więcej, Hiszpan ma być rozpatrywany jako “idealny szkoleniowiec” do dokonania przebudowy drużyny Czerwonych Diabłów po ewentualnym odejściu holenderskiego menedżera. Te doniesienia mogą nieco szokować, ponieważ Xavi Hernandez do tej pory nie był łączony z posadą trenera na Old Trafford.

W kontekście przejęcia angielskiego giganta pojawiały się za to takie nazwiska jak Thomas Frank, Massimiliano Allegri, Kieran McKenna, Xabi Alonso, Ruben Amorim, Simone Inzaghi, Gareth Southgate czy Thomas Tuchel. Decyzja o zwolnieniu Erika ten Haga może pojawić się w każdej chwili, gdyż Holender wyczerpał już cierpliwość włodarzy Manchesteru United.

W tym momencie ciężko powiedzieć, kto zastąpi 54-latka w przypadku zakończenia współpracy. Mimo że w mediach pojawiła się kandydatura Xaviego Hernandeza, to wydaje się, że angaż legendy Barcelony jest mało prawdopodobny. Opcją numer jeden ma być jego rodak – Xabi Alonso – którego jednak trudno będzie przekonać do tego projektu.