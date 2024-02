Xabi Alonso zdecydował! Ten klub chce prowadzić od nowego sezonu

IMAGO / RHR-FOTO/TK Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alosno jest rozchwytywany na rynku trenerskim

Hiszpan kapitalnie radzi sobie prowadząc Bayer Leverkusen

Szkoleniowiec od nowego sezonu woli poprowadzić Liverpool, a nie Bayern Monachium

Alonso wybrał, kierunek Anfield

Xabi Alonso to chyba najgorętsze nazwisko na trenerskim rynku w ostatnich miesiącach. Hiszpan imponuje stylem oraz wynikami w prowadzonym przez siebie Bayerze Leverkusen. U steru “Aptekarzy” nie przegrał on od maja 2023 roku, tym samym pewnie zmierza po wygranie Bundesligi w tym sezonie. To powoduje, że były pomocnik wzbudza zainteresowane czołowych zespołów w Europie, które aktualnie poszukują nowego szkoleniowca.

Wśród nich jest Liverpool oraz Bayern Monachium. Obie te ekipy wraz z końcem obecnej kampanii pożegnają się ze swoimi dotychczasowymi trenerami. Obie również były zainteresowane sprowadzeniem do siebie Alonso. Jednak, zgodnie z informacjami jakie przekazał na Twitterze dziennikarz Santi Aouna z “Foot Mercato”, 42-latek bardziej woli zostać latem trenerem ekipy “The Reds”, niż “Die Roten”.

