fot. PressFocus Na zdjęciu: Arthur Melo

Przerwę reprezentacyjną Arthur Melo spędzi na odzyskiwaniu formy fizycznej. Pomóc mają mu w tym treningi z młodzieżowym zespołem Liverpoolu.

Liverpool ściągnął Arthura z Juventusu na roczne wypożyczenie w ostatni dzień letniego okienka transferowego

Jurgen Klopp nie zdecydował się jeszcze postawić na Brazylijczyka. Dał mu zagrać jedynie w meczu Ligi Mistrzów z Napoli

Środkowy pomocnik nie znajduje się w odpowiedniej dyspozycji fizycznej, dlatego przerwę reprezentacyjną spędzi na trenowaniu z młodzieżowym zespołem Liverpoolu

Arthur chce okazać swą przydatność “The Reds”

Mierzący się z ogromnymi problemami kadrowymi Liverpool na początku sezonu postanowił w ostatni dzień okienka transferowego sięgnąć po opcję awaryjną i ściągnąć nowego napastnika. Włodarze zdecydowali się na roczne wypożyczenie Arthura Melo z Juventusu. W umowie między obiema stronami zawarta została również opcja późniejszego wykupu.

Początki Brazylijczyka na Wyspach Brytyjskich nie należą do udanych. O jego umiejętnościach dużo więcej mówi się w negatywnym kontekście, a on sam również nie przekonał jeszcze do siebie menedżera Jurgena Kloppa. Pomimo konieczności łatania dziur w środku pola, Arthur nie dostał dotychczas szansy wystąpienia od pierwszej minuty. W koszulce Liverpoolu pojawił się na boisku jedynie w przegranym 1-4 meczu Ligi Mistrzów z Napoli.

Media donoszą, że były zawodnik FC Barcelony nie jest odpowiednio przygotowany do gry pod względem kondycyjnym. Właśnie z tego powodu najbliższą przerwę reprezentacyjną spędzi pod okiem członków sztabu szkoleniowego Liverpoolu, a wolne dni poświęci na treningi z zespołem młodzieżowym. W obliczu długiego i wymagającego sezonu Klopp chce, aby Arthur był w stanie pomóc na boisku jego podopiecznym.

