Sporo emocji mieliśmy w sobotnich meczach 21. kolejki Premier League. Pewne zwycięstwo 2:0 w meczu z Evertonem odniósł West Ham United. Aston Villa długo męczyła się w pojedynku z Southampton, ale ostatecznie sięgnęła po trzy punkty, z kolei gol Fergusona w końcówce uratował punkt dla Brighton w rywalizacji z Leicester City.

Southampon spada na ostatnie miejsce w tabeli

Trudna sytuacja Evertonu

Przełamanie West Hamu

West Ham odbija się od dna, trudna sytuacja Evertonu i Southampton

W sobotę po ważne trzy punkty sięgnął West Ham United w pojedynku z Evertonem. Młoty pokonały rywala z Liverpoolu po dwóch golach Bowena, które pozwoliły im nieco awansować w tabeli. Zespół z Londynu wydostał się ze strefy spadkowej, tymczasem w coraz trudniejszej sytuacji znajduje się zespół The Tooffees.

Sporo działo się w rywalizacji Southampon z Aston Villą. Goście dominowali przez całe spotkanie, tymczasem to gospodarze dwukrotnie trafiali do siatki, ale także dwukrotnie gole nie zostały uznane. Przełamanie nastąpiło dopiero w 77. minucie, gdy prowadzenie drużynie Emery’ego dał Watkins. Jak się później okazało było to jedyne trafienie w tym pojedynku dające ekipie z Villa Park upragnione trzy punkty. Święci po tej kolejce będą na ostatnim miejscu w ligowej tabeli.

Sporo działo się również w spotkaniu Leicester City z Brighton, gdzie mieliśmy zwroty akcji i emocje do ostatnich minut. Ostatecznie gol Fergusona z 88. minuty dał gościom remis w sobotnim pojedynku, a rywalizacja zakończyła się wynikiem 2:2.

W ostatnim sobotnim meczu rozgrywanym o godzinie 16:00 Bournemouth podzieliło się punktami z Nottingham Forest. Gospodarze objęli prowadzenie w 28. minucie spotkaniu po trafieniu Anthony’ego, a do wyrównania na sześć minut przed końcem doprowadził Sturridge.

Wyniki 21. kolejki Premier League

Bournemouth – Nottingham Forest 1:1 (1:0)

28′ Anthony – 84′ Sturridge

Leicester City – Brighton 2:2 (1:1)

38′ Albrighton, 63′ Barnes – 27′ Mitoma, 88′ Ferguson

Southampton – Aston Villa 0:1 (0:0)

77′ Watkins

West Ham – Everton 2:0 (2:0)

34′, 41′ Bowen