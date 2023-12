Kobbie Mainoo wskoczył w ostatnim czasie do składu Manchesteru United. Erik ten Hag jest zadowolony z występów 18-latka i zapowiada, że otrzyma on od niego więcej szans w przyszłości.

Imago / Andrew Yates / Sportimage Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo przebojem wdarł się do wyjściowego składu Czerwonych Diabłów

Wychowanek Manchesteru United zaimponował umiejętnościami

Erik ten Hag zapowiada, że Anglik otrzyma więcej minut

Kobbie Mainoo na dłużej w wyjściowym składzie

Manchester United swego czasu słynął z dawania szans juniorom własnej szkółki. Aktualnie do składu przebojem wdarł się jeden z wychowanków “Czerwonych Diabłów” – Kobbie Mainoo. Utalentowany pomocnik pokazał się z dobrej strony w o ostatnich meczach, przez co włączył się do walki o miejsce w wyjściowej jedenastce. Erik ten Hag po ostatnim meczu z Liverpoolem chwalił 18-latka, zapowiadając, że ten otrzyma od niego więcej okazji do gry.

– Kiedy jesteś wystarczająco dobry, jesteś wystarczająco dorosły. Kobbie to udowadnia – mówił.

– Ma w sobie pewien spokój i opanowanie. Jego największą zaletą jest przegląd pola, ale jest też silny fizycznie. Jest młody, dostosuje się do gry – chwalił Anglika trener Manchesteru.

Mainoo w tym sezonie wystąpił w 5 meczach w barwach “The Reds Devil”. Łącznie na boisku przebywał przez 276 minut. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku. Transfermarkt wycenia pomocnika na 800 tysięcy funtów.