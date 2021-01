Wrócił stary Liverpool. Grad goli w Londynie

W czwartkowy wieczór doszło do rywalizacji Tottenhamu z Liverpoolem. 20. kolejka Premier League trzymała nas w napięciu do ostatnich sekund. Ostatecznie The Reds zdobyli cenny komplet punktów, dzięki koncertowej grze i pewnej wygranej 3:1 (1:0).

Dobry start Kogutów

Początek spotkania należał do gospodarzy. Podopieczni Jose Mourinho dobrze weszli w mecz i już po trzech minutach wpakowali piłkę do siatki. Jak się później okazało, trafienie Sona nie mogło zostać uznane, ponieważ skrzydłowy Tottenhamu oddał strzał z minimalnego spalonego. VAR na Wyspach ostatnim czasem wzbudza sporo kontrowersji. Większość fanów ekipy z Londynu może czuć frustrację, jednak powtórki video utwierdziły w przekonaniu sędziego, że nie ma mowy o zmianie wyniku.

Nigdy nie lekceważ The Reds

Czas mijał, a na tablicy wyników wciąż utrzymywał się bezbramkowy remis. Patrząc na grę obu zespołów to Liverpool z każdą minutą nabierał większej pewności siebie. Drużyna prowadzona przez Jurgena Kloppa była aktywniejsza pod polem karnym przeciwnika. Momentami gospodarze byli cieniem samych siebie. Niespodziewanie na kilka sekund przed przerwą prowadzenie Liverpoolowi zapewnił Roberto Firmino. Słowa uznania należą się Sadio Mane. Reprezentant Senegalu skupił uwagę większości obrońców i dzięki temu napastnik gości z dwóch metrów trafił niemal do pustej bramki.

Wielkie emocje po przerwie

Spotkanie nabrało tempa w drugiej połowie. Na brak emocji nie mogliśmy narzekać. Obie drużyny wrzuciły wyższy bieg i worek z bramkami rozwiązał się na dobre. Liverpool z uporem maniaka brnął do przodu, aż w końcu dopiął swego. Już po dwóch minutach wynik podwyższył Trent Alexander-Arnold. Boczny obrońca w swoim stylu zamykał ofensywną akcję zapoczątkowaną przez Sadio Mane. Techniczne uderzenie Senegalczyka z początku obronił Hugo Lorris, ale wybił piłkę wprost pod nogi młodego Anglika, który bez zastanowienia huknął w kierunku lewego słupka.

Do całego zdarzenia wiele pretensji miał Jose Mourinho. Menadżer Kogutów zrugał swoich obrońców i miał sporo racji. Gdyby nie ospała reakcja defensorów Tottenhamu tego gola by nie było. Po ostrej reprymendzie los gospodarzy na swoje barki wziął Hojbjerg. 25-letni pomocnik skorzystał na zamieszaniu w polu karnym. Zdecydował się na mocny strzał zza szesnastki i futbolówka wylądowała w prawym górnym rogu.

Liverpool zagrał lepiej

Przez większość rywalizacji warunki w tym spotkaniu dyktowali The Reds. Liverpool prezentował wyższą jakość piłkarską. Można też powiedzieć, że wrócił do starych nawyków. Ofensywny tercet działał jak należy. Gdyby w każdym starciu na takiej intensywności grał Sane, Salah i Firminio to aktualny mistrz Premier League miałyby o kilka punktów więcej. Natomiast na stadionie w Londynie festiwal strzelecki nie miał końca. W 56. minucie Salah trafił do siatki Tottenhamu, ale do akcji znów wkroczył VAR. Tym razem przed kluczowym zagraniem do Egipcjanina jeden z piłkarzy gości dotknął piłki ręką. Niespełna dziesięć minut później Salaha wyręczył Sadio Mane. Skrzydłowy Liverpoolu wykorzystał błąd obrońcy i z bliskiej odległości trafił tuż obok lewego słupka, tym samym ustalając ostateczny rezultat.

Uraz kluczowego gracza osłabił Tottenham

W drugiej odsłonie nie zobaczyliśmy na placu boju kapitana Spurs. Harry Kane zderzył się w 30. minucie z Hendersonem i po całej sytuacji musiał skorzystać z pomocy lekarskiej. Długo nie podnosił się z murawy, ale z grymasem na twarzy wrócił do gry. Ofensywa Spurs została mocno osłabiona. Gareth Bale i Eric Lamela nie byli w stanie przechylić szali zwycięstwa na korzyść swojego klubu, przez co gospodarze nie byli w stanie walczyć jak równy z równym.