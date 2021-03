Wiemy już kto zagra w bramce Anglików przeciwko Polsce

Gareth Southgate potwierdził dziennikarzom, że Nick Pope, który stanął między słupkami reprezentacji Anglii w wygranym 5:0 meczu z San Marino, pozostanie w składzie na dwa kolejne spotkania eliminacji do mundialu 2022. Oznacza to, że zagra w spotkaniu z biało-czerwonymi.

Przez długi czas numerem jeden w bramce Synów Albionu za kadencji Southgate’a był Jordan Pickford. Bramkarz Evertonu wypadł jednak z kadry z powodu kontuzji. Anglicy zostali więc z Nickiem Pope’em i Deanem Hendersonem. Selekcjoner podjął decyzję, że ten pierwszy zostanie, przynajmniej na razie, nowym numerem jeden i zagra nie tylko z San Marino. W niedzielę Anglicy zmierzą się na wyjeździe z Albanią, a trzy dni później z Polską.

Bramkarz bez straconego gola

Golkiper Burnley ma póki co rewelacyjne statystyki w reprezentacji Anglii. Wystąpił w pięciu meczach i nie przepuścił ani jednego gola. W miniony czwartek wyspiarze pokonali San Marino 5:0.

– Nick zagra w dwóch kolejnych meczach. Cierpliwie czekał na swoją szansę do tego, by występować regularnie na najwyższym poziomie. Robi to w klubie i od dłuższego czasu jest w naszej kadrze – powiedział selekcjoner.

– To bardzo spokojna osoba i lubię jego charakter. W meczu z San Marino nie miał dużo pracy, ale spodziewamy się, że w dwóch kolejnych spotkaniach będzie wyglądać to inaczej – dodał Southgate.