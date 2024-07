PA Images / Alamy Na zdjęciu: Leny Yoro

Leny Yoro doznał kontuzji w starciu z Arsenalem

Rosną obawy, że nowy zawodnik Manchesteru United, Leny Yoro, będzie musiał pauzować przez dłuższy czas. Trzy dni po tym, jak 18-letni Francuz opuścił boisko podczas porażki z Arsenalem na SoFi Stadium w Los Angeles, został zauważony o kulach z lewą stopą w ochronnym bucie w bazie treningowej United. Yoro, który zadebiutował przeciwko Rangersom na Murrayfield 11 dni temu po transferze z Lille, prawdopodobnie opuści ostatni mecz tournee United przeciwko Liverpoolowi w Karolinie Południowej w ten weekend. Istnieje obawa, że młody obrońca może być wykluczony z gry na początku sezonu.

Manchester United zmierzy się z Manchesterem City w Community Shield na Wembley 10 sierpnia, a sześć dni później rozpocznie kampanię Premier League meczem z Fulham na Old Trafford. Klub ma podać aktualizację na temat stanu zdrowia Yoro w ciągu tygodnia, ale widok młodego obrońcy zmagającego się z bólem podczas wchodzenia do autokaru na kampusie Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles we wtorek po południu, nie wróży dobrze.

Yoro doznał kontuzji tuż po trzydziestej minucie meczu z Arsenalem i natychmiast opuścił boisko po otrzymaniu pomocy medycznej. Z Lisandro Martínezem, który jeszcze nie wznowił treningów po grze dla Argentyny na Copa America, menedżer Erik ten Hag może być zmuszony wybierać między Harrym Maguirem, Jonny Evansem a Victorem Lindelofem w obronie.

United kontynuują poszukiwania drugiego środkowego obrońcy tego lata, prowadząc rozmowy z Bayernem Monachium na temat Matthijsa de Ligta oraz składając poprawioną ofertę w wysokości 50 milionów funtów za Jarrada Branthwaite’a, która została odrzucona przez Everton.

