Martin Odegaard pozostaje poza grą od początku listopada

Powodem absencji 24-latka jest wstrząśnienie mózgu, którego doznał na treningu

Pomocnik wróci do gry po zakończeniu przerwy reprezentacyjnej

Odegaard doznał wstrząśnienia mózgu na treningu Arsenalu

Martin Odegaard pozostaje poza grą od początku listopada. Według Daily Mail, reprezentant Norwegii zmaga się z kontuzją biodra, ale opuścił ostatnie mecze z innego powodu. 24-latek doznał wstrząśnienia mózgu w wyniku uderzenia piłką podczas jednego z treningów Arsenalu.

W wyniku tej absencji kapitan Kanonierów opuścił, jak dotąd, trzy spotkania. Jego brak widać było zwłaszcza na St. James’ Park, gdy Newcastle United pokonało gości z Londynu (1:0).

Odegaard nie wziął też udziału w zgrupowaniu kadry narodowej. Jego Norwegia w listopadzie zmierzy się towarzysko z Wyspami Owczymi i zagra w Szkocji w ramach eliminacji do Euro 2024. Skandynawskim Lwom zależy na zapewnieniu sobie trzeciego miejsca w grupie A. Według Daily Mail, piłkarz wróci do gry tuż po przerwie reprezentacyjnej. Najbliższe spotkanie Arsenalu to ligowe derby z Brentfordem i to wtedy powinniśmy znów ujrzeć 24-latka na boisku.

Odegaard rozegrał w tym sezonie już 15 meczów dla Kanonierów na wszystkich frontach. Zanotował w nich pięć bramek i asystę.

