Romelu Lukaku wkrótce zostanie nowym zawodnikiem Chelsea FC. Tymczasem w rozmowie ze Sky Sport transfer z udziałem reprezentanta Belgii skomentował Timo Werner. Niemiec wydaje się nie przejmować tym, że do The Blues trafi kolejny napastnik.

Romelu Lukaku wkrótce zostanie nowym/starym napastnikiem Chelsea

Reprezentant Belgii wróci po kilku latach do teamu ze Stamford Bridge

Transakcję z udziałem Belga ocenił w jednej z wypowiedzi dla mediów Timo Werner

Timo Werner zachwycony transferem Lukaku

Romelu Lukaku według Wernera może być świetnym wzmocnieniem Chelsea. Były piłkarz RB Lipsk wyraża też przekonanie, że może bardzo dobrze uzupełniać się z Belgiem.

– Lukaku to bez wątpienia jeden z trzech najlepszych napastników na świecie. To jeden z tych zawodników, o którym nie trzeba dużo mówić. To światowej klasy napastnik, który jest w stanie pomóc każdej drużynie – mówił Werner.

– Myślę, że większa konkurencja może mieć tylko pozytywny wpływ na drużynę. Jeśli zagramy we dwójkę w ataku z Romelu, możemy sobie wzajemnie pomagać, bo obrona rywali nie będzie skupiona tylko na jednym z nas – przekonywał zawodnik.

– Dodatkową bronią w naszej grze może być też świetne rozgrywanie piłki przez Lukaku w momencie, gdy będzie grać długimi podaniami. On może ją rozgrywać, a nasi szybcy skrzydłowi mogą czerpać z tego korzyści – zaznaczył Werner.

Lukaku ma trafić do Chelsea za 115 milionów euro. Ogłoszenie transakcji ma zostać ogłoszone jeszcze w tym tygodniu.

