Manchester United w latach 2014-2016 był dowodzony przez Louisa Van Gaala. Do czasów zarządzania angielskiej ekipy przez Holendra pamięcią wrócił Wayne Rooney, udzielając wywiadu podcastowi Stic to Football.

fot. Imago / Simon Davies Na zdjęciu: Wayne Rooney

Wayne Rooney w trakcie kariery piłkarskiej przeżył sporo

Ostatnio były reprezentant Anglii udzielił ciekawych wypowiedzi o Louisie Van Gaalu w rozmowie z podcastem Stick to Football

W materiale nie brakowało anegdot dotyczących holenderskiego trenera

Wayne Rooney o metodach pracy Louisie Van Gaala

Manchester United w przeszłości miał wielkich menedżerów. Najwięcej sukcesów Czerwonym Diabłom zapewnił sir Alex Ferguson, ale wyjątkową postacią w klubie był również Louis Van Gaal. Na jego temat wypowiedział się Wayne Rooney.

– Z defensywnego punktu widzenia Louis van Gaal wykonał świetną robotę w Manchesterze United. Trudno było grać przeciwko nam. Posiadanie piłki było trudne dla utalentowanych graczy, ponieważ chciał dobrze ustawić grę. Pozbawiło to atakujących graczy swobody. Pamiętam, że nie chciał, aby ścieżki pomocników krzyżowały się i chciał, aby każdy zawodnik miał na boisku swoje własne miejsce, w którym musiał przebywać – mówił Anglik w podcaście Stick to Football cytowanym przez Daily Mail.

– Van Gaal to bystra osobowość. Jest kilka historii z jego czasów w klubie, których nie jestem w stanie opowiedzieć. Jego metody poza boiskiem były trudne, ale lubiłem z nim trenować – kontynuował Rooney.

Anegdoty o holenderskim trenerze

– Po treningu nie mogłem jeść przez półtorej godziny. Następnie dostaliśmy jedzenie w miejscu, gdzie stoły były poustawiane na odpowiedni czas. Stół trenerski był sprzątany jako ostatni, więc musieliśmy poczekać, aż trener skończy jeść. I zawsze jadł trzydaniowy lunch. Kiedy skończył jeść, wstał i wygłosił przemówienie. Codziennie. Potem dopiero zawodnicy mogli zacząć jeść – wspominał były reprezentant Anglii.

– Być może przed opuszczeniem klubu chciał porozmawiać indywidualnie z zawodnikami. Zrobił to w kolejności stażu pracy, tak aby gracze siedzieli przed jego biurem i czekali na wezwanie. Kolejno. Któregoś dnia powiedziałem mu, że graczom się to nie podoba i że musi zmienić proces, bo staje się on coraz trudniejszy – mówił były piłkarz.

– Pod koniec Louis zapytał mnie, co mógłby zmienić, aby gracze wrócili na swoją stronę. Niestety, było już za późno. Było mi smutno, kiedy Louis van Gaal opuścił Manchester United. Podczas finału Pucharu Anglii w 2016 roku jego żona dowiedziała się, że Louis zostanie zwolniony – niezależnie od wyniku. Szczerze mówiąc, wiedział o tym przed meczem. Po spotkaniu dotarliśmy na imprezę zwycięską, a on siedział spokojnie w kącie ze swoją rodziną. Zazwyczaj był dość głośny i wesoły. Podszedłem do niego i powiedziałem, żeby cieszył się imprezą, ponieważ zdobyliśmy Pucha Anglii. Wiedział jednak, że zostaje zwolniony, choć klub mu o tym nie powiedział. Dzień po przyjęciu śniadaniowym podzielił się z nami swoimi planami na okres przygotowawczy. Dlatego pełnił tę funkcję do samego końca – powiedział Rooney.