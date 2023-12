Varane podjął decyzję. Wiadomo, co z jego przyszłością w Man Utd

fot. Imago/Russell Hart Na zdjęciu: Raphael Varane

Raphael Varane stracił zaufanie w oczach Erika ten Haga

Media sugerowały, że Francuz będzie dążył do opuszczenia Old Trafford

Jego pożegnanie z Manchesterem United nastąpi najwcześniej po sezonie

Varane zostaje w Man Utd

Raphael Varane w ostatnich tygodniach stracił miejsce w składzie Manchesteru United, a media nieustannie rozpisują się na temat jego potencjalnego konfliktu z Erikiem ten Hagiem. Po niezłym pierwszym sezonie sytuacja Francuza stała się fatalna, a jedyną opcją wydaje się ucieczka z Old Trafford. Choć jest on łączony z kilkoma klubami, zimą do rozstania najprawdopodobniej nie dojdzie.

Doświadczony defensor podjął decyzję, że odejdzie z Czerwonych Diabłów dopiero po sezonie, rok przed wygaśnięciem kontraktu. Transfer zimą byłby możliwy jedynie w przypadku, gdyby klub otwarcie przyznał, że nie chce kontynuować z nim współpracy. Ten Hag dodatkowo zaprzeczył, jakoby miał z zawodnikiem złe relacje, a posadzenie go na ławce rezerwowych jest jedynie kwestią założeń taktycznych.

Varane budzi zainteresowanie Bayernu Monachium, Marsylii oraz Lens. Jego sytuacji przyglądają się również kluby z Arabii Saudyjskiej, które są w stanie zaoferować mu gigantyczne pieniądze.

