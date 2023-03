PressFocus Na zdjęciu: Raphael Varane

Casemiro został zawieszony na cztery mecze

Varane skomentował absencję kolegi z zespołu

Obrońca przyznał, że zaburzy ona równowagę w zespole

Casemiro opuści cztery spotkania Man Utd

Manchester United wszedł na wyższy poziom odkąd do drużyny dołączył Casemiro. Brazylijczyk jest niezwykle cenną postacią w zespole Erika ten Haga zarówno w defensywie, jak i ofensywie. Teraz czeka go jednak absencja w czterech kolejnych spotkaniach ze względu na drugą czerwoną kartkę. Varane, który miał okazję grać z Casemiro również w Realu Madryt, dostrzega w tym spory problem dla Czerwonych Diabłów.

– To zawodnik, który jest dla nas bardzo ważny. Wprowadza równowagę w grze zespołu, ale my mamy świetny skład i musimy znaleźć ten balans bez niego. Mamy jednak dobrych zawodników na każdej pozycji na boisku i jesteśmy gotowi na kolejne mecze. Myślę, że był bardzo rozczarowany, ponieważ nikt nie chce kończyć meczów przedwcześnie w taki sposób, ale jak mówią, to część futbolu. To było oczywiście bardzo rozczarowujące, ale teraz musimy skupić się na kolejnych spotkaniach bez niego- przyznał Varane.

Manchester United będzie bez Casemiro w niedzielnym starciu ćwierćfinałowym Pucharu Anglii z Fulham, a po przerwie na mecze reprezentacji będzie nieobecny podczas pojedynków z Newcastle, Brentford i Evertonem.

