Van Gaal: Van de Beek wybrał zły klub

Louis Van Gaal to trener, który zwykle nie gryzie się w język. Mówi dokładnie to, co myśli. W jednej ze swoich ostatnich wypowiedzi dla mediów Holender zabrał głos na temat Donny van de Beeka. Jego zdaniem zawodnik nie podjął słusznej decyzji, decydując się na transfer do Manchesteru United.

Louis Van Gaal w przeszłości miał okazję prowadzić Czerwone Diabły, więc zna specyfikę pracy w angielskiej ekipie. Godne uwagi jest natomiast to, że Manchester United w niedzielę rozbił na swoim stadionie Leeds United (6:2), co skutkuje tym, że plasuje się aktualnie na trzeciej pozycji w tabeli Premier Peague.

– Jest wiele drużyn, w których Van de Beek wypadłby lepiej, niż w Man Utd – mówił holenderski trener cytowany przez Sunday Mirror.

– Jeśli wiesz, że w klubie są Paul Pogba i Bruno Fernandes, to nie idziesz do niego. Szukasz innych rozwiązań – kontynuował Van Gaal.

– Pozycje Pogby i Bruno Fernandesa są tymi, na których najlepiej czuje się Van de Beek. Tymczasem nawet Francuz nie gra w tej ekipie co tydzień. Najważniejszy w zespole jest Fernandes, a Van de Beekowi po prostu brakuje jakości – przekonywał były selekcjoner reprezentacji Holandii.

23-latek w trakcie trwającego sezonu wystąpił w 10 spotkaniach angielskiej ekstraklasy, spędzając na placu gry łącznie 249 minut.