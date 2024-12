Van Dijk otrzymał ofertę od Liverpoolu. Znamy odpowiedź gwiazdy!

Vigril van Dijk negocjuje przedłużenie współpracy z Liverpoolem. Kapitan The Reds otrzymał od klubu konkretną ofertę. The Athletic ujawnia, jakiej odpowiedzi udzielił Holender.

Van Dijk odpowiedział Liverpoolowi

Virgil van Dijk w styczniu 2018 roku zamienił Southampton na Liverpool. The Reds zapłacili za niego astronomiczną kwotę – Holender kosztował blisko 85 milionów euro. Chociaż na początku krytykowano wysokość sumy odstępnego, ten transfer okazał się strzałem w dziesiątkę. Środkowy obrońca został kapitanem ekipy z Angield Road, w której barwach rozegrał już 289 spotkań.

Obecny kontrakt 33-latka wygasa wraz z końcem trwającego sezonu. To oznacza, że jeżeli van Dijk nie wypracuje porozumienia z Liverpoolem, będzie mógł opuścić klub za darmo. The Reds oczywiście nie chcą dopuścić do takiego scenariusza, dlatego złożyli defensorowi ofertę przedłużenia umowy. Jak odpowiedział reprezentant Holandii? The Athletic twierdzi, że kapitan 19-krotnych mistrzów Anglii odrzucił tę propozycję!

Liverpool nie spełnia wymagań van Dijka. Holender będzie domagał się lepszych warunków niż oferowane, zarówno pod względem wynagrodzenia, jak i długości kontraktu. To sugeruje, że decyzja 33-latka nie jest ostateczna i zamierza on kontynuować negocjacje z obecnym pracodawcą. Jednak Liverpool będzie musiał się postarać, by zatrzymać jedną ze swoich gwiazd. The Reds rozmawiają także z Trentem Alexandrem-Arnoldem i Mohamedem Salahem – ten duet także jest związany z klubem z Anfield tylko do końca sezonu.